وفاة ستيني حاول الفرار من مقر أمن تطوان

وفاة ستيني حاول الفرار من مقر أمن تطوان
صورة: أرشيف
الإثنين 22 مارس 2021 - 13:27

علم لدى ولاية أمن تطوان أن شخصا يبلغ من العمر 67 سنة، كان موضوعا تحت تدبير الحراسة على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج الأقراص الطبية المخدرة، توفي جراء مضاعفات سقوطه عرضيا أثناء محاولته الفرار.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، قال إن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بمحاولة الفرار من خلال القفز من الطابق الثاني لمقر ولاية الأمن، حيث كان يجري إخضاعه لبحث قضائي في قضية تتعلق بحجز 7372 قرصا طبيا مخدرا بمدينة مرتيل، الجمعة الماضي، قبل أن يتم ضبطه بالمكان ونقله إلى المستشفى المحلي، حيث وافته المنية فور وصوله إلى قسم المستعجلات.

وأضاف المصدر نفسه أن جثة الهالك جرى إيداعها مستودع الأموات، رهن التشريح الطبي، فيما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة.

سقوط من بناية محاولة فرار مدينة تطوان ولاية الأمن

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‫تعليقات الزوار

11
  • ramzimarwan
    الإثنين 22 مارس 2021 - 13:39

    شخص يبلغ 67 سنة من العمر كان في ضيافة الامن وحاول الفرار استغرب في ذالك يجب فتح تحقيق نزيه في الواقعة واخبار الراي العام لانه شخص في هذا العمر اظنه يكاد يتحرك من مكانه

    -34
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  • Alisadr
    الإثنين 22 مارس 2021 - 13:42

    الامر واضح هناك تقصير في العمل من طرف المحقق المكلف بالملف و من جهة أخرى هناك التراخى في الحراسة وعدم وجود شبابيك حديدية بالنوافد

    -10
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  • abdou_magicien
    الإثنين 22 مارس 2021 - 13:43

    ” 67 سنة وبغا ينقز من الطابق الثاني جابلو الله راه مزال فعز الشباب ساعة جاب الربحة، كاع لي عاطينها لخواض والتشلهيب مكيطولوش فالأعمال ديالهم الإجرامية وكيطيحو فالشبكة صفي تشرب…! ”

    18
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  • Deutschland
    الإثنين 22 مارس 2021 - 13:43

    يا للعجب !!!! 67 سنة في عمره ..وبغى ينقز من الطابق الثاني …..مفروشة هادي
    …لقضية فيها إن و أخواتها

    -9
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  • motadamin
    الإثنين 22 مارس 2021 - 13:47

    فيلم هوليودي هذا و فسن 67 ، العلم لله.

    -10
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  • عبد الكبير
    الإثنين 22 مارس 2021 - 13:51

    زعما مايقدرش كونان المحقق كونان هو اللي رماه من الشرجم؟

    -9
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  • عبدالحليم. القنيطري.
    الإثنين 22 مارس 2021 - 14:07

    الله. يرحم. ان. لله. وان. اليه. راجعون. الله. ما. رزقنا. حسن. الخاتمة. يارب. العالمين.

    4
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  • الملاحظ
    الإثنين 22 مارس 2021 - 14:07

    على هذا الحساب هذا المقر الامني لا تتوفر فيه الشروط الامنية ’ واش هذه كوميسارية و لا دار ’ النوافذ و البالكونات يجب ان تكون مغلقة بشبابيك ’ لان هذا مقر امني و تصميمه يجب ان يكون امنا

    2
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  • مستغرب
    الإثنين 22 مارس 2021 - 14:13

    الواقعة وقعت أثناء التحقيق معه أي في ضيافة الشرطة القضائية والشرطة القضائية نفسها من ستحقق في هذا الانتحار الافتراضي.لم أفهم شيئا.

    2
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  • بدون نفاق !
    الإثنين 22 مارس 2021 - 14:21

    اذاكان في هذا العمر يبيع أقراص مهلوسة وخطيرة .. فﻻ يرجى فيه خيراً. فقد حكم على نفسه باﻻعدام ..وحسابه عند الله .

    1
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  • متتبع
    الإثنين 22 مارس 2021 - 14:26

    ياللعجب.غالبية المعلقين يتوهمون انه من تعدى سنه الستون تكون صحته قد ضعفت ووهنت وهذا خطأ.ومنهم من تخطى السبعين وهو في حالة صحية جيدة وممتازة احسن من ولد الثلاثين وخاصة كل من يمارس الرياضة بإنتظام واستمرار.
    سرق شفار هاتفي الجوال ومن امام باب المسجد وهو شاب 24 سنة تقريبا وركضت من ورائه حتى ارجعت هاتفي .للعلم ان عمري 64 سنة.

    -1
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