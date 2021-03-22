وفاة ستيني حاول الفرار من مقر أمن تطوان

علم لدى ولاية أمن تطوان أن شخصا يبلغ من العمر 67 سنة، كان موضوعا تحت تدبير الحراسة على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج الأقراص الطبية المخدرة، توفي جراء مضاعفات سقوطه عرضيا أثناء محاولته الفرار.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، قال إن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بمحاولة الفرار من خلال القفز من الطابق الثاني لمقر ولاية الأمن، حيث كان يجري إخضاعه لبحث قضائي في قضية تتعلق بحجز 7372 قرصا طبيا مخدرا بمدينة مرتيل، الجمعة الماضي، قبل أن يتم ضبطه بالمكان ونقله إلى المستشفى المحلي، حيث وافته المنية فور وصوله إلى قسم المستعجلات.

وأضاف المصدر نفسه أن جثة الهالك جرى إيداعها مستودع الأموات، رهن التشريح الطبي، فيما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة.