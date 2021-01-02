وفاة "سفاح أمريكا" الذي قتل 93 امرأة

توفي “صامويل ليتل”، وهو رجل وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه أكثر السفاحين خطورة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر يناهز ثمانين عاما.

وحسب ما نشرته صحيفة “بي بي سي”، فقد كان يقضي “ليتل” عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة قتل ثلاث نساء. لكن مع دنو وقت وفاته، اعترف بقتل 93 امرأة بين عامي 1970 و2005.

ولأن “ليتل” كان ملاكما سابقا، كان يضرب ضحاياه باللكمات قبل خنقهن، ما يسفر عن عدم وضوح سبب الوفاة، ليتم تحديد العديد من الوفيات بشكل خاطئ على أنها جرعات زائدة أو عرضية.

كما كان لديه سجل إجرامي واسع، ناهيك عن جرائم ذات صلة بالسطو المسلح والاغتصاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة.