وفاة شخص من "ذوي السوابق" برصاص الأمن

توفي بالمستشفى، الخميس، الشخص الذي تلقى رصاصات عناصر الشرطة بمراكش الأربعاء، بعدما حاول الاعتداء عليهم بواسطة السلاح الأبيض وباستعمال أسطوانة غاز، وفق بلاغ توصلت به هسبريس من المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت المديرية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تم تكليفها بفتح بحث قضائي في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

واضطر مفتش شرطة، زوال أمس، إلى استعمال سلاحه الوظيفي لتحييد الخطر الصادر عن مشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية العديدة، بإطلاق 3 أعيرة نارية للتحذير في الهواء قبل أن يصيبه برصاصتين، بعدما حاول الاعتداء على عناصر الأمن بواسطة السلاح الأبيض وباستعمال أسطوانة غاز.

وتمت هذه العملية الأمنية حين تدخلت دوريات الشرطة لتوقيف الهالك الذي كان قيد حياته مسجلا في خانة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني في قضايا هتك العرض بالعنف والاتجار غير المشروع بالمشروبات الكحولية، غير أنه قاوم التدخل الأمني وحاول الاعتداء على عناصر الشرطة، ما اضطر مفتش شرطة إلى إطلاق 3 أعيرة نارية للتحذير في الهواء قبل أن يصيب المشتبه فيه برصاصتين بعدما رفض الامتثال.

وحجزت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية كميات من مسكر ماء الحياة، كانت معدة للترويج، ومعدات وأسلحة بيضاء يستعملها المشتبه فيه في تهديد عناصر الشرطة.