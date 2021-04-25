وفاة مصمم الأزياء من أصل مغربي ألبير الباز

توفي مصمم الأزياء من أصل مغربي ألبير إلباز اليوم الأحد في باريس عن عمر ناهز 59 عاما، وذلك حسب ما أعلنت مجموعة “ريشمونت” للأزياء الفاخرة التي كان يرتبط بها.

وقال رئيس المجموعة يوهان روبرت، في بلاغ، “تحت وقع الصدمة ومشاعر الحزن الشديد، علمت بالموت المفاجئ لألبير. لقد كان رجلا يتمتع بدفء استثنائي وموهبة ورؤية جد فريدة، فتذوقه للجمال وحسه المرهف سيتركان بصمة لا تمحى”.

وحسب المصدر ذاته، لم يتم تحديد سبب وفاة ألبير الباز، لكن وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية يرجح أن تكون الوفاة نتيجة مضاعفات وباء “كوفيد-19”.

وبدأ ألبير الباز، الذي رأى النور في 12 يونيو 1961 بالدار البيضاء، حياته المهنية مع المصمم الأمريكي جيفري بيني في نيويورك، قبل أن يتم توظيفه من قبل غي لاروش من أجل تحديث صورة الدار الفرنسية للأزياء التي تأسست في العام 1957.

ثم تولى بعد ذلك الإشراف على التوجه الفني لمدة ثلاث سنوات لسلسة الملابس الجاهزة للنساء “سانت لوران ريف غوش”، إلى غاية تملكها من طرف مجموعة “غوتشي”.

وفي العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، ساهم في صعود دار “لانفان” التي غادرها في العام 2015، على إثر خلاف مع المالك شاو لان وانغ.

كما كان الراحل يعمل، بشراكة مع مجموعة الأزياء الفاخرة “ريشمونت”، منذ العام 2019، على علامته الخاصة “أ زاد فاكتوري”.