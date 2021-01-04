وفاة نزيل في سجن الداخلة عند نقله للمستشفى

وفاة نزيل في سجن الداخلة عند نقله للمستشفى
صورة: أرشيف
الإثنين 4 يناير 2021 - 10:34

أعلنت إدارة السجن المحلي بالداخلة عن وفاة سجين، معتقل قيد حياته بهذه المؤسسة السجنية بتهمة مسك المخدرات بصفة غير مشروعة، وذلك في طريقه إلى المستشفى بعد قيامه بمحاولة انتحار داخل الغرفة التي كان يقيم بها.

وقالت إدارة المؤسسة السجنية نفسها، في بلاغ، إن المعني بالأمر “استخدم حبلا استخلصه من ملابسه وغطاء النوم الخاص به، حيث قام بلفه حول عنقه وربطه إلى شباك التهوية الخاص بالغرفة التي كان يقيم بها، ورغم تدخل موظفي المؤسسة لمحاولة إنقاذه إلا أن المنية وافته في طريقه إلى المستشفى”.

وأشار المصدر إلى أن “السجين المتوفى كان يعاني قيد حياته من اضطرابات عقلية ونفسية، حيث كان يتناول الأدوية الموصوفة له من طرف طبيبة الأمراض العقلية والنفسية”، واختتم البلاغ بالتنصيص على أنه “تم إبلاغ عائلة المعني بالأمر بالوفاة إضافة إلى النيابة العامة المختصة”.

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‫تعليقات الزوار

1
  • ahmed
    الإثنين 4 يناير 2021 - 10:40

    كيف لمريض عقلي ان يكون في يجن نكانه في مستشفى ليس سجن

    4
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