وفد إسرائيلي رسمي يصل إلى مطار الرباط سلا

استقبل مطار الرباط سلا، بعد زوال اليوم الثلاثاء، الطائرة القادمة من مطار بن غوريون في تل أبيب؛ ناقلة وفدا إسرائيليا أمريكيا مشتركا نحو العاصمة المغربية.

واستغرقت الرحلة المباشرة، الأولى من نوعها بين البلدين، 6 ساعات من التحليق كي تصل إلى الرباط؛ وذلك بمناسبة إعطاء الانطلاقة لعودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

الوفد الضيف يرأسه صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر، من جهة، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شباط، من جهة ثانية.

جدير بالذكر أن الصحافة المغربية لن تتمكن من مواكبة هذه الزيارة بشكل مباشر، بعد ترتيبات اللحظة الأخيرة التي عدلت البرنامج، إذ تقلصت مدة تواجد الوفد الإسرائيلي في المغرب من يومين اثنين إلى نصف يوم فقط.