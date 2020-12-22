وفد إسرائيلي رسمي يصل إلى مطار الرباط سلا

وفد إسرائيلي رسمي يصل إلى مطار الرباط سلا
أ.ف.ب
الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 14:42

استقبل مطار الرباط سلا، بعد زوال اليوم الثلاثاء، الطائرة القادمة من مطار بن غوريون في تل أبيب؛ ناقلة وفدا إسرائيليا أمريكيا مشتركا نحو العاصمة المغربية.

واستغرقت الرحلة المباشرة، الأولى من نوعها بين البلدين، 6 ساعات من التحليق كي تصل إلى الرباط؛ وذلك بمناسبة إعطاء الانطلاقة لعودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

الوفد الضيف يرأسه صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر، من جهة، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شباط، من جهة ثانية.

جدير بالذكر أن الصحافة المغربية لن تتمكن من مواكبة هذه الزيارة بشكل مباشر، بعد ترتيبات اللحظة الأخيرة التي عدلت البرنامج، إذ تقلصت مدة تواجد الوفد الإسرائيلي في المغرب من يومين اثنين إلى نصف يوم فقط.

إسرائيل المغرب مطار الرباط سلا وفد إسرائيلي

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‫تعليقات الزوار

43
  • مغربي قح
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 14:45

    مرحبا بهم في بلدهم المغرب بلد الاسلام و الضيافة والتسامح والتعايش .

    71
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  • samir
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 14:46

    الي مناهضي التطبيع ممن يتهمون المغرب بالخيانة:

    من يحب فلسطين فعلا يدعمها بالمال والسلاح كما تفعل ايران وسورية مع حزب الله، أما التضامن الصوري عبر المنشورات وقراءة الفاتحة فانه لا يختلف عن التضامن العربي الرسمي المتمثل في البيانات التنديدية. للاشارة فان دولا عربية معروفة بدعمها للجماعات المتطرفة كداعش والنصرة والبوليساريو، لم يثبت التاريخ انها دعمت المقاومة الفلسطينية ولو برصاصة واحدة.

    118
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  • سكفاندري
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 14:49

    على سلامة الوفد الامريكي و الاسرائيلي الى المغرب. ههه الوزير عمارة راه سالت راه في البرلمان المرجو استدعائه الى الاستقبال.

    40
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  • بشرى
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 14:49

    مرحبا بالوفد الاسرائيلي ،مادامت الزيارة ستحمل كما من المشاريع الهامة .

    41
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  • ملاحظ
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 14:50

    نتمنى أن لا نرى الصهاينة المجرمين على اراضينا الطاهرة

    -116
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  • أبو عبد الرحمان
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 14:52

    مرحبا و الاف مرحبا بهم في بلادنا المغرب بلاد السلم والسلام والأمن والاستقرار نحن مع مصلحة بلادنا أولا قبل أي شيء آخر ونحن وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده شعارنا دائما الله الوطن الملك .

    43
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  • مغريي
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 14:52

    نتمنى أن ان تكون زيارة ناجحة و ان تتحقق الأهداف المنشودة مع هاتين الدولتين الصديقتين على المدى البعيد .

    29
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  • بندحمان
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 14:52

    مرحبا والف مرحبا ناس الرقي والعلم ورجال الاعمال هلت البركة والخير علينا وعليهم

    24
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  • سعيد
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 14:53

    -مرحبا…مرحبا…مرحبا، بأعضاء الوفد الكريم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ياأهلا وسهلا بمن زارنا،
    -قدوم الحبيب تمام السرور وكأس المحبة علينا يدور
    -فأهلا وسهلا بمن زارنا أمير الملاح وتاج البدور
    -اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام

    مرحبا…مرحبا…مرحبا بأعضاء الوفد الكرام زارتنا الخير والبركة، الله يدومها محبة بيناتنا.

    18
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  • لا امل أمل في حوارهم
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 14:54

    لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مرحبا بهم أن كانوا من الذين يريدون الخير للبلاد والعباد 〰 نتمنى أن يفيدوا البلاد. ولكن لهذا تم إرجاع الإغلاق الكلي للمحلات والمقاهي كي يتبرعون ونحن كي نزداد فقرا ولله الأمر من قبل ومن بعد

    -47
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  • ام نعمة
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 14:54

    حسبي الله ونعم الوكيل. لن ترضى عنك اليهود والنصارى ولو اتبعت ملتهم.

    -49
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  • [email protected]
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 14:55

    مرحبا و1000 مرحبا في بلدهم نحن كشعب مغربي نتعايش مع جميع شعوب وجميع ديانات يهود مسيح بودين…….

    32
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  • علي بركة الله وبسم الله
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 14:55

    نريد أن نشاهد تسجيل لمراسيم هده اللحظات الجميلة

    السلم والسلام مع الأحباب والاصدقاء والتقدم والطمأنينة لا ثمن له

    عاشت الصداقة

    24
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  • ياسين
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 14:58

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…. التطبيع مع قتلة الأطفال ومثيرو الحروب ومحتلوا الأراضي جريمة لا تغتفر… سيتحمل مسؤوليتها الجميع في هذا البلد العجيب….
    فلسطين أمانة والتطبيع خيانة

    -12
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  • ahmed
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 14:59

    الدولة طبعت ✅
    لكن الشعب لم يطبع ✋ قلبي معك يا

    -14
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  • [email protected]
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:00

    وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120) صدق الله العظيم

    23
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  • الغازي
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:01

    المرأ على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل”المرأ يحشر مع من أحب…
    اللهم إننا برءاؤوا من الصهاينة الظالمييين المعتديييين

    15
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  • youssef de sygh
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:01

    الف مليار مرحبا جل او غلب المغاربه مشتاقون لاخوانهم المغاربه الدين احبهم كيف ما كانت عقيدتهم
    كل ما هو مغربي محبوب عند المغاربه الدين طال غيابهم

    0
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  • انونيم
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:02

    جوابي لتعليق (ملاحظ). الوقت تغير و تغيرت معه السياسات أيضا. إسرائيل غصبا عني و عنك دولة ديمقراطية و علمية وجب الاعتراف بها. فمصلحة المغرب اولا من القضية الفلسطينية. عن أي أرض طاهرة تتكلم؟ كفاكم عاطفة. بالنسبة لي إسرائيل أحسن من الجارة الشرقية

    13
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  • الصحراء مغربية بدون تسول.
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:03

    إذا غابت الأسود تلعب القردة والله لو لم تكن الأوضاع في سوريا والعراق قلعة الأسود متظهورة لما تجرأ أحد على العب بالنار.

    -3
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  • مواطنة
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:04

    الى ام نعمة
    كل له دينه الخاص .حتى الرسول صلى الله علي وسلم تعامل مع اليهود . لهم دينهم ولي دين .الدين شيء والمعاملة والتعامل شيء اخر

    3
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  • حنان
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:05

    واحد لي داير الكمامة ماعندهومش كورونا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    -1
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  • يهودي
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:07

    مرحبا بليهود…………………

    -4
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  • مغرب التعايش السلمي
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:09

    إسرائيل هو النبي يعقوب بن إسحاق بن النبي إبراهيم عليهم السلام، ورد ذكره في كتاب الله تعالى في العديد من آياته باسم يعقوب، كما جاء ذكره في القرآن الكريم باسم إسرائيل في موضعٍ واحد حيث قال الله تبارك وتعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ۗ …أنه اسم رباني لنبي من أنبياء الله لكن في عصرنا الحالي من يسمع هاذا الاسم يشمءز فعلا نشمءز لمن هم انتسبوا وراء هذا الاسم العظيم واستغلوا به أراضي غصبا عن أهلها إلا أنهم الصهاينة بعيدين كل البعد عن ما ذكر في القرآن الكريم …على أي على المغرب استغلال التطبيع مع المنتسبين إلى حفدة يعقوب ربما نكون السبب في هدايتهم الى الله و جعلهم يؤكدون سيادة المغرب على صحراءه و استرجاع سبتة ومليلية المغربيتين والجزر العذراء وجزيرة ليلى اتمنى خير في هذه الأمور لصالح البلاد والعباد …لعله خير مرحبا بالجميع من أراد خيرا ومن أراد شرا اجعل كيدهم في نحورهم التطبيع مع إسرائيل أفضل من فتح الحدود للجزاءر عدوتنا الأولى.

    9
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  • سين
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:10

    مرحبا بأصدقائنا الحقيقيين. مرحبا بأبناء العم وبعدا لجيران الهم (العسكر بالطبع).أنتم السابقون إلى أرض المغرب أثناء السبي البابلي الأول في عهد” نبوخدنصر الثاني ” قبل مجيء الإسلام منذ أكثر من 2000سنة.أي قبل الوجود العربي الإسلامي. ولذلك يجب أن نتعايش كلنا عربا ويهودا و أمازيغ وغيرهم على هذه الأرض المتسامح شعبها..فمرحبا بالجميع مرحبا بالقنبلتين النوويتين وارجو من و.م.أ وإسرائيل أن يقيمها مفاعلا نوويا في المغرب .تحياتي.

    11
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  • [email protected]
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:10

    اسراءل لم تهاجم يوما ما المغرب ولا قتلت جنود المغرب كما فعلت الجزائر، وانا على يقين لو استقلت فليسطين ستعترف بالوزارة و تعادي المغرب كما فعلت جارتنا الجزائر التي تنكرت الجميل.

    12
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  • ام العيال
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:10

    واااااو شحال من واحد مئيد تطبيع وكديرو راسكم زعما متقفين وسلم وسلام وناسيين انهم من المغضوب عليهم وبلي يغدروك يغدروك ديرو حيت هدي الحقيقة يقتلون القتيل ويمشيو فجنازتو

    -13
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  • التاريخ
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:13

    ماهذا العبث هذا رهان خاسر قطعا، الكيان الصهيوني على شفير الهاوية و أنتم تغيرون دينكم لتنبطحوا له، ما هذا التصهين الغريب و هل تعتقدون أن أمريكا و معها الكيان اللقيط يجبونكم و يحبون لكم الخير، لكن التاريخ يعيد نفسه و الخيانة طبع أصيل في العرب، ستتحرر فلسطين و يلقى باليهود خارجها عندها فقط استقبلوهم بالأحضان.

    -15
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  • محمد ا
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:14

    لا أهلا ولا سهلا بمن يقتل إخواننا. ويسلب مقدساتنا. لا أهلا و لا سهلا بالصهاينة في أرض المغرب المسلمة. و لا للتطبيع و الذل والعار. حفظ الله المغاربة الاحرار الرافضين للاستعمار و الذل و الهوان.عاش المغرب حرا مسلما مدافعا عن أرض الإسلام.

    -11
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  • شلح
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:14

    لن ترضي عنك العربان حتى تكفر ، مرحبا بكم.

    -8
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  • خالد
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:17

    ومن تركك تفعل. اول تهمة ستلصق بك هي الارهاب و معادلات السامية وتختفي الى ابد االبدين.

    0
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  • [email protected]
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:17

    أتعجب من اللذين يفرحون بالقتلة و يهللون و يطبلون و كأنهم يستقبلون صلاح الدين و هم يستقبلون من اغتصب اولى القبلتين و قتل الاطفال و يتمهم و رمل النساء أصبحت اشك في اسلامنا و العياذ بالله هل المغاربة يهود في دمهم ام ماذا أكاد اجن…

    -14
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  • الحجاج
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:23

    إلى أن نعمة……انت الحرفين كلام الله
    يا أم نعمة الصحيح هو ” ولن ترضى عنك
    اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ”
    اما المعنى فهو بعيد كل البعد عما ذهبت
    إليه. ارجعي إلى أحد كتب التفاسير اذا
    اردت فهم المعنى الحقيقي للآية. هداني الله واياك إلى سراطه المستقيم.

    0
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  • المغربي
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:23

    مرحبا. بضيوف المغرب في بلدهم وخصوصا الجالية اليهودية من اصل مغربي

    5
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  • العيادي
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:24

    بعض الدول العربية تربطها علاقات مع دولة إسرائيل علنا، وما تبقى من الدول العربية له علاقات معها في الخفاء. لماذا يتم التحامل على المغرب إذن؟ إن الأعراب أشد كفرا ونفاقا. عاش المغرب وعاش الملك وعاش الجيش المغربي.

    6
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  • عرايشي
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:24

    لا اهلا ولا سهلا لا لتدنيس ارض المغرب ارض الشرفاء

    -15
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  • سعيد موحا
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:26

    يا مرحبا وألف مرحبا في بلد الكرم و الجود، بلد الشرفاء، بلد الأبطال و بلد الرجال الذين لا يخافون إلا من الله، أما المنافقون فالأيام القادمة سوف يحدون حدو المغرب السباق في التفكير السياسي الناجح بامتياز، لأنه أي المغرب بلد دو سيادة، و له تاريخ جد نقي في التعامل مع الجالية المغربية اليهودية، و بهذا سوف يكون للمغرب مكانة جد قوية تجعله جد مؤهل لحل القضية الفلسطينية، إن شاء الله.

    5
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  • امازيغي
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:27

    مرحبا بجميع الديانات المسلمة و اليهودية و البودية و الهندوسية و المسيحية و الجزائرية

    -3
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  • المهدي
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:41

    استغرب من محترفي اللغو و خطابات القومية و الوحدة العربية و هم يهاجمون اليهود غافلين ان في اليهود من يدافع عن فلسطين بشراسة قل نظيرها !! يهاجمون اليهود من عواصم بلدانهم او من عواصم أوروبا و امريكا !! يهددون إسرائيل بحرب شاملة و مدمرة و هم وراء حواسيبهم في بيوت مكيفة الهواء و هم لا يستطيعون حتى حماية حواسيبهم و هواتفهم من الاختراقات الاسرائيلية… هؤلاء لا يعترفون بوجود إسرائيل لانهم بعيدون عن ارض المعركة!!! اما الذين يعرفون بانها موجودة و قوية فهم الفلسطينيون الذين يحترقون يومياً على يد القوات الاسرائيلية!!! الفلسطينيون يتفاوضون مع إسرائيل و قوم لا يعترف بوجود إسرائيل !!!!!!!!!!!!!!!

    0
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  • محمد أنوار حمدان
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:56

    نتمنى أن تكون هذه الزيارة الخاصة انطلاقة جديدة برؤى واستشرافات مستقبلية لصالح المملكة المغربية الشريفة، دام لنا النصر شعبا ووطنا ودام النصر والتمكين والسؤدد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه من كيد الكائدين

    2
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  • ام أنير
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 15:56

    اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من اراد بالاسلام سوءا وببلادنا شرا فرد كيده في نحره فانك تعلم مافي النفوس وانت علام الغيوب.

    0
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  • الف مرحبا
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 16:03

    مرحبا بكم في بلدكم الام وبلد اجدادكم، اما جارتنا الشرقية مددنا لها ايادينا البيضاء ولا من مجيب!!!!!!

    0
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  • touhali
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 16:10

    L’ensemble de grand Maroc comprend toues les zones actuellement encore occuper par l’Espagne dont Ceuta et Melilia et Sahara occidental et aussi les Canaris. je me demande ces zones ci dessus étaient elles Espagnoles avant l’existence de grand Maroc? si c’est non, doit vite les rendre au Maroc. c’est tout à fait normal que tous les Pays du monde reconnaissent de la marocainite de Sahara occidental. et aussi que pour toutes les zones encore occupées. l’histoire est la loi et le droit sont en faveur de Maroc. à ceux qui ne connaissent pas l’histoiredu Maroc d’aller se réinsigner chez Professeur Google. (histoire de Maroc, grand Maroc).

    0
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