وفد السفارة الأمريكية يزور جهة الداخلة وادي الذهب

استقبل والي جهة الداخلة وادي الذهب لامين بنعمر، أمس الإثنين بمقر الولاية، وفدا من السفارة الأمريكية بالعاصمة الرباط.

وتمحور الحديث خلال هذا اللقاء عن التطورات الأخيرة التي عرفها ملف الصحراء بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، وقرار الولايات المتحدة الأمريكية فتح قنصلية عامة لها بالداخلة.

الوفد التقى أيضا برئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة، ميمونة السيد، وأعضاء اللجنة التي أطلعت أعضاء الوفد على مختلف المهام التي تقوم بها باعتبارها آلية للقرب تعنى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى نفوذها الترابي، ورصد وضعية حقوق الإنسان وتتبعها ومعالجة الشكايات وإعداد التقارير، مع التركيز على حقوق بعض الفئات الهشة، مثل الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين والنساء.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يقوم بها وفد أمريكي إلى الداخلة بعد الوفد الأمريكي رفيع المستوى بقيادة ديڤيد كوشنير، والسفير الأمريكي السابق بالعاصمة الرباط دافيد فيشر، الذي أشرف على تدشين القنصلية الأمريكية العامة بالمدينة ذاتها قبل شهر.