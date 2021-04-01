وفد من الحزب الديمقراطي الأمريكي يزور الداخلة‎

أورد مصدر مطلع أن ممثلين عن الحزب الديمقراطي الأمريكي يزورون مدينة الداخلة في زيارة حزبية، حيث يضم الوفد رئيس شبيبة حزب الرئيس جون بايدن.

وقد وصل الوفد الأمريكي، مساء الأربعاء، إلى مدينة الداخلة؛ وذلك عبر رحلة جوية تربط بين مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومطار مدينة الداخلة.

ومن المرتقب أن يقوم ممثلو الحزب الديمقراطي الأمريكي بزيارة لعدد من المشاريع بمدينة الداخلة، كما سيلتقون بعدد من المسؤولين.

وتعتبر هذه الزيارة، وفق مصدر هسبريس، رسالة واضحة إلى من يهمه الأمر وتزكية للقرار الذي صدر في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي جرى من خلاله الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.