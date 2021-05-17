وقفات بجهة مراكش تندد بالاعتداءات الإسرائيلية

وقفات بجهة مراكش تندد بالاعتداءات الإسرائيلية
صور: هسبريس
الإثنين 17 ماي 2021 - 01:02

نظمت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بعدة مدن بجهة مراكش، الأحد، وقفات احتجاجية تنديدا بالاعتداء الذي تتعرض له مدن فلسطينية من طرف الاحتلال الإسرائيلي، ما خلف العديد من الشهداء والجرحى. 

وهب أعضاء تنظيمات إسلامية ويسارية داعمة لفلسطين، وعشرات المواطنين بكل من مراكش وأسفي والصويرة وابن جرير وقلعة السراغنة، لدعم فلسطين والتضامن مع شعبها أمام صمت دولي وإقليمي.

وردد المشاركون في هذه المظاهرات شعارات غاضبة من قبيل “المغرب وفلسطين شعب واحد مش شعبين”، و”ارفع صوت النصر للشهيد ألف تحية”، و”يا صهيون ويا ملعون فلسطين في العيون”، و”عهد الله لن نخون .. الأقصى في العيون”، تنديدا بجرائم التقتيل والتهجير التي يقترفها جيش الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

وتزامن هذا الاحتجاج مع الذكرى 73 لاغتصاب فلسطين من قبل العصابات الصهيونية المسلحة والمدعمة من طرف الاستعمار البريطاني في فلسطين، في إطار تنفيذ وعد بلفور وقرار التقسيم الجائر، سنة 1948.

فلسطين مراكش هيئات سياسية وقفة تضامنية

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