وقفة احتجاجية تطالب بفتح "الديوانة " في الفنيدق

للمرة الثانية على التوالي خرجت ساكنة مدينة الفنيدق في وقفة احتجاجية حاشدة، مساء الجمعة، للمطالبة بفتح المعبر الحدودي “تاراخال” جراء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة، ووصول مؤشرات الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة.
ورفع المحتجون شعارات غاضبة ومنددة بتردي الأوضاع، من قبيل: “واك واك على الشوهة.. الفنيدق قتلتوها”، و”الشعب يريد فتح الديوانة”، و”الشعب يريد إطلاق سراح المعتقل”، في إشارة إلى المتابعات والاعتقالات التي تلت احتجاجات الجمعة الماضية.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية مشاركة كبيرة وواسعة للنساء والشباب وكذا الأطفال تلبية لنداء استغاثة انطلق من منصات التواصل الاجتماعي لحث السلطات الحكومية على التدخل العاجل لتوفير بديل اقتصادي بشكل مستعجل.
ولم يسجل خلال الوقفة الاحتجاجية أي احتكاك مع السلطات أو القوات العمومية، حسب ما أكدته مصادر هسبريس.
وكانت شخصيات عمومية قد وقعت نداء وجهته إلى الحكومة من أجل إنقاذ مدينة الفنيدق من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها إغلاق معبر مدينة سبتة المحتلة، وكذا التداعيات الناتجة عن جائحة فيروس “كورونا”، ودعت إلى إنقاذ المدينة من “السكتة القلبية”.
وكانت الشرارة الأولى للاحتجاجات قد انطلقت الأسبوع المنصرم من وسط المدينة الحدودية، تعبيرا عن التهميش الذي ترزح تحته المنطقة، وظروف العيش الصعبة التي تلت إغلاق المعبر الحدودي “تاراخال” في وجه ممتهني التهريب المعيشي، وفق ما صرح به المحتجون.
الدولة خصها تحمل المسؤولية ديالها، قبل ماتغلق معبر خصك تلقا للناس البديل المناسب، ونتمنوا الدولة تحرك بسرعة فهاد الموضوع قبل مايخرج هاد العجب بشئ كارثة، والله يحفض بلدنا وملكنا يارب
هل حكومتنا التي أمرت بإغلاق المعبر أم الحكومة الإسبانية هي التي أمرت بإغلاقه ولمذا؟.
المطالبة بفتح الديوانة مطلب سخيف ينم عن ضعف ايمان هؤلاء الفنيدقيين ،المطالبة ينبغي أن تكون هي ايجاد حلول اجتماعية واقتصادية جذرية وليس جلب الفتات من بلاد سبليون وإعادة بيعه هناك حلول ومطالب ينبغي أن يجلس اليها على طاولة النقاش مع من يهمهم الأمر وليس على طاولة المقاهي ،ثم حذار وحذار ان يخترق جداركم الأعداء المتربصين بهذا الوطن .
الحكومة تقفل ابواب الارزاق ولا تفكر البديل,حتى لو فكرت فيه ,تقدم البديل على الاوراق على بعد سنوات ضوئية بحال لي غاديتشري بارطمة فالبلان نتا وزهرك.
الخلاصة: اصحاب القرارات هم اصحاب الصاليرات المنفوخة لي كاع مامسوقين لشعب.
المشكل راه عام في جل المناطق السياحية اللي اهضرتي امعاه طالع ليه الدم .عام من الكساد راه ما ساهلش.الحكومة الإسبانية فتحت الاقتصاد لأنها لم تعد تجد ما تقدمه للشعب.اظن ان تقليص ساعات الحجر وفتح التنقل بين المدن قد يساعد ساكنة هته المدن .
من بعد يقولك انفاصلين ويلسقولهون تهم كلشي بين ف مغرب لا شيئ جميل غير شفوي وعام زين فتلفزة ف واقع حتى خدمة متلقهاش كارثة انا معندي حتى صنعة وديما خدام
ف بلدات ناس اسبانيا لي موقيدا وتخدم بلدها عكس بلدنا لي كيجمنا فيها غير الاحباب الوضع لا يبشر بالخير أشعر بالالم العائلات هناك نتيجة خدمة والو كتشوف كتفكك اسر وكيضيعو اطفال وشباب لي كيرجع مدمن ولي يموت فبحر ولي يدخل لسجن نسبة نجاح بحياة هناك 0.0001 لأ يوجد شيئ مغير تفكير فهجرة انشري ياهسبريس لنرا الرأى الأخر
الوباء ساد كل العالم بما في ذالك الجزاىر لكن الجزاىريين لم يتظاهروا ولم يحتجوا ولم يصابوا بالفقر كجيرانهم .
إذا استمر الوضع على ماهو عليه ربما قد تتسع رقعة الاحتجاجات إلى باقي المدن المغربية!
ان من يتحركون خيوط هده الدمى هم جيران السوء في اسبانيا وجارة الدل والعار الخرائر وعلى السلطات ان تتحمل المسؤولية
الناس خاصهوم الحل و فنفس الوقت ميمكنش نخليو الإسبان كيبيعو سلعتهم بدون مياديو الجمارك و ينافسو المنتوجات الوطنية بدون وجه حق و هو ما راهوم مستعمرينا( سبتة و مليلية
ولم يسجل خلال الوقفة الاحتجاجية أي احتكاك مع السلطات أو القوات العمومية، حسب ما أكدته مصادر هسبريس…في مثل هذه الوقفات ما على السلطات سوى المراقبة من بعيد لان اي احتكاك قد يعيد سيناريو الحسبمة
العام القادم سيتم زياده اجور المواطنين و إيجاد عمل لكل البطاليين و انصاف الناس بعد أن ننتهي من زياده اجور البرلمانيين الفقراء هذا العام:)
لا و الف لا لفتح معبر تاراخال.
من يمتعش من عرق النسوة اللآئي يمتن مسحوقات و هن يحملن اطنان من السلع المهربة ليسوا مواطنين ولا يستحقون صفة الانسانية…
اناس يحتقرون حتى تلك النسوة بوصفهن بالبغلات.
الذي يطالب بفتح ذلك المعبر العار يفتقد للضمير و العفة و الكرامة.
هناك عشرات الحلول لتحارب بها البطالة و ليس منها ان تجيش اطفال و عديمي الارادة و الإتكاليين لينظموا وقفات احتجاجية غبية.
هل تتسألون على احد الحلول…
احدها هو التوجه الى افرب ميناء صيد و تحميل السمك و جيبو لهنا لفاس او لأي مدينة في الداخل و انا اضمن لك 1000 درهم ربح يوميا…
كاتبغيوا تاكلها باردة حيت كتافكم باردة..كاتبغيوا تمعشوا على ظهر العيالات للي كايموتو فالمعبر بشكل مهين يوميا…
مولفين تاكلو من عرق العيالات.
نوض اخويا كري كاميو فريكو عمرو بالحوت و توكل على الله..في الحركة بركة.
بقا جالس فالفنيدق حتى تغمال..وتبع باردين الكتاف حتى يجيبوك فشي حبس طويل.
ربما كانت الشرارة لانتفاضة شعبية تخلصنا من سطوة المخزن على الرقاب، كلما زاد الضغط إلا و اشتد الخناق على المخزن الذي لن يتوانى في تحريك آلته القمعية لسجن و قتل الناس في الشوارع، أنا عايشت انتفاضة 84 و نجوت من رصاص الدرك و الجنود بأعجوبة في الناظور، لم يتورعوا عن قتل الناس بدم بارد رغم أن المطالب كانت بسيطة و لكن شاء الله و ما قدر فعل.
من حق ساكنة الفنيدق التظاهر و المطالبة بالبديل الاقتصادي شريطة أن تكون تظاهرات سلمية و حذاري ثم حذاري من بعض المندسين الذين سيحاولون إخراج هذه المظاهرات عن سياقها و اتمنى من المسؤولين القيام بواجبهم و وتوفير فرص شغل للشباب في اقرب وقت ممكن
لست لا مع هدا الطرف و لا داك و لكن انا ضد التهريب و لكن بما ان الدولة مثلا ادا كانت تخسر اقتصاديا 100 مليون سنتيم من معبر تاراخال فادا كان عشرة الاف يزاولون التعريب المعيشي فالدولة تربح خمسين مليون و توزع عليهم خمسين مليون و سيحصل كل واحد على خمسين درهم يوميا في انتظار تشغيلهم و لا اتكلم على كبار المهربين الدين اغتنوا من قبل و عندهم ممتلكات