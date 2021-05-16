وقفة التضامن مع فلسطين بالرباط

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تعليقات الزوار1
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المغرب او لا واخيرا .اودي عندكم ازهر اشبعتوا مرتبات من ظهر دافعي الضراىب .لكان جات اعليا انا نحمعكم كاملين او نديكم الجدار الرملي انبيتكم شي صيمانة ثماكين باش اتعرفوا ابحق القضية الوطنية انتاع الصح او ثمن الدفاع عن تراب الوطن او اتعرفوا اعلى الجيران الصهاينة انتاع المعقول اللي ابنادم اسير وامخيطين ليه يدو امع فخضو .