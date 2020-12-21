وقفة تثمن الاعتراف الأمريكي في عاصمة الفوسفاط

عبرت فعاليات من المجتمع المدني بخريبكة، عشية السبت، عن تفاعلها الميداني مع القضايا الوطنية عموما، وملف الصحراء المغربية بشكل خاص، من خلال تنظيم وقفة بساحة المسيرة وسط عاصمة الفوسفاط.

والتأم ممثلو وممثلات أزيد من ثمانين جمعية في وقفة تضامنية رفعت خلالها صور الملك محمد السادس، والعلم الوطني بأحجام مختلفة، وعدد من اللافتات التي كتبت عليها عبارات داعمة للقضية الوطنية.

وردد المشاركون في الوقفة شعارات لتثمين المجهودات الملكية في ملف الصحراء المغربية، والتعبير عن تجند الفعاليات الجمعوية بمدينة خريبكة خلف الملك محمد السادس، ودعم مبادراته الدبلوماسية، وكل المواقف التي يتخذها المغرب في القضية الوطنية، وكذا القضية الفلسطينية.

وتم خلال هذه الوقفة، التي نظمت باسم فعاليات المجتمع المدني بخريبكة، بتنسيق مع السلطة المحلية، ترديد النشيد الوطني عبر مكبرات الصوت، وعرض قصائد وأناشيد حماسية وأغان وطنية حول الصحراء المغربية، مؤثثة بالهتافات والتصفيقات والزغاريد.

وعبرت فعاليات المجتمع المدني، في كلمات وتصريحات قدمت بالمناسبة، عن ترحيبها وتثمينها للقرار الأخير الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص سيادة المغرب على صحرائه، ونددت في الوقت ذاته بكل التحركات المعادية للمغرب وقضاياه.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة حرصت، طيلة مجريات الوقفة التضامنية، على التذكير بضرورة التزام المشاركين بالتدابير الاحترازية، وفي مقدمتها الحفاظ على التباعد الجسدي، ووضع الكمامات الوقائية، وتجنب كل سلوك يمكن أن يتسبب في انتقال العدوى بين الحاضرين.