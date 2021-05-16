وقفة تضامنية بمليلية لدعم الشعب الفلسطيني

شارك عدد من المواطنين بمدينة مليلية المحتلة، مساء السبت، في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نُظمت قرب Plaza de España (ساحة إسبانيا) بوسط المدينة، وعرفت مشاركة عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين.

وردد المتظاهرون مجموعة من الشعارات المستنكرة لـ”العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة”، رافعين الرايات الفلسطينية ومجموعة من اللافتات المتضمنة لعبارات الدعم والتضامن.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال علي بويعماذ، وهو فاعل جمعوي وأحد المشاركين في الوقفة، إن “هذه الوقفة التضامنية تأتي في سياق الاستنكار العالمي لمختلف أشكال الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الشعب الفلسطيني الأعزل”. كما ندد بـ”جرائم الكيان الصهيوني ضد الإنسانية التي خلفت عددا من القتلى من الأبرياء”.

وأضاف الفاعل الجمعوي المقيم بمدينة مليلية المحتلة أن “الوقفة دعت إليها هيئات جمعوية وحقوقية بالمدينة، وعرفت مشاركة عدد من المواطنين من المغاربة والإسبان الذين أكدوا وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين في محنتهم”.