وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام البرلمان

تم يوم السبت بالرباط، تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك إثر الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بمدينة القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة.
وردد المشاركون خلال هذه الوقفة، التي نظمت بمبادرة من فعاليات سياسية وحقوقية ومدنية، شعارات تطالب بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة، والاعتداءات المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية.
كما حثوا المجتمع الدولي على التدخل من أجل الضغط على إسرائيل للالتزام بالقرارات الدولية ووقف انتهاكاتها المستمرة اتجاه الفلسطينيين.
وأكدوا تضامن الشعب المغربي الدائم مع الشعب الفلسطيني، والوقوف معه في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعمه له من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
بني صهيون كيان جبان يقصف المدنيين ليبرر فشله فإعتراض صواريخ المقاومة
الكيل بمكيالين حتى في التضامن مع الأشقاء في فلسطين بحيث يسمح لها في العاصمة وهي بالآلاف ويتم منعها في باقي البلاد وهي بالعشرات فقط بداعي حالة الطوارئ الصحية وكذلك كان الحال في رمضان بعد منع صلاة التراويح في المساجد بينما تم التغاضي عن الأسواق وكبار المتاجر التي كان فيها الازدحام.. غريب أمر هذه البلاد
تضامنو غير معا راسكوم الشعب الفلسطيني بفلسطين او باوربا عايش حياتو المغربي اللي ما لاقي حتى ما ياكل هازلو الهم الفلسطينيين كيحتافلو بالعيط بالجعة(فلسطين من اشهر منتجي الجعة عالميا) وكيحتافلو فالملاهي والبيران و ما مسوقينش والمغربي عايش الفقر والبطالة والحكومة معيشاه فالدل وما عمرو ما احتج على راسو وكيحتج على فلسطيني الحلم ديالو يهاجر لاسرائيل ويتزوج باسرائيلية شقراء والحصار اللي دايراه الحكومة بسبب ما يسمى كورونا او بورونا اكتر من حصار غزة بنادم عاش عبد فبلادو وباغي يحرر فلسطين
حنا مالنا ومال هاد فلسطين
تطور غريب حصل اليوم. بالسماح للوقفة أمام باب البرلمان مباشرة وابتعاد رجال المخزن في الدخول في مناوشات معهم. بلا شك أوامر عليا
السلام عليكم.لو كان هؤلاء الاشخاص يتضامنون كل يوم مع فقراء بلدهم المغرب ويرفعون شعارات أمام البرلمان يقولون فيها لا لتفقير الشعب كما يفعلون الان مع الفلسطينيين لنتهى الفقر عندنا من زمان ولكن يبدوا أنهم يهمهم الفلسطينيين أكثر من فقراء المغرب اللذين يموتون جوعا ومنهم من ينتحر كل يوم من شدة فقره.لا أدري هل فعلا يهمهم الفلسطينيين لهذه الدرجة أو فقط خالف تعرف
لايسعنا الا ان ندعو الله ان ينصرهم على هذا العدو الصهيوني في ضل هذا الفشل و المهانة والذل الذي تعيشه هذه الدول العربيه والحصار من اليهود والمصريين برا وبحرا وجوا استطاعو صناعة صواريخ تصل الى قلب تل أبيب عجز عنه افشل الجيوش سلاحا وعتادا.
الصهاينة قتلو الأطفال و حتى الرضع ،أي قلب هذا يملكونه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لك الله يا فلسطين الكثير من مسؤولين العرب باعو قضيتك لكن الشعوب العربية من ابناء الفقراء هؤلاء هم من يعترفو بفلسطين ولكن مع كامل اسف اصوتهم لا تصل ولا حياة لمن تنادي
(معاني كثيرا في تعليقي اختبائة بين هده السطور ولبيب باشارة سيفهمها)
لماذا لا تعينوا المقاومة الفلسطينية بالأسلحة والقنابل والصواريخ الشديدة الإنفجار كما تفعل إيطاليا الصليبية مع اليهود. ألم يأتكم بعد نبأ إرسال بواخر عملاقة هذه الدقائق من ميناء ليفورنو الإيطالي في اتجاه العدو الصهيوني مدججة بالقنابل لتدمير فلسطين. لماذا لا تنددون ؟
الصهاينة قتلة الأطفال، حسبي الله ونعم الوكيل
قف مع المسجد الاقصى اما الشعب اكترهم ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!+
في السبعينيات و الثمانينيات كان الطيران الاسرائيلي يخترق الاجواء اللبنانية كل يوم وكانت الحكومة اللبنانية تشتكي للامم المتحدة بدون جدوى!!! عندما فرض حزب الله معادلة جديدة و انتصر في حرب2006 لم ولن تتجرأ اسرائيل خرق اجواء اللبنان ولا الدخول في حرب مع حزب الله اليوم المقاومة الفلسطينية تسير على نفس المنهج ونفس الطريق عند انتصارها في هذه المعركة ستفرض معادلة جديدة و ستكون البداية لنهاية اسرائيل من هده المعادلة ستفرض اجلاء المستوطنات ومن بعد ذالك الرجوع الى حدود 67 مع الانهزامات سيهاجرون اليهود الى الولايات المتحدة و اوروبا عند هذه المعركة تحسم تحرير فلسطين انشاء الله يا رب قولوا أمييييين
انا اتضامن مع الاسرائلين الدين يوقصفون من طرف الارهابين من غازة ادعو المجتمع الدوالي وامريكا الى الظغط على السلطات الفلسطينة لوقف الهجمات الصاروخية الي يطلقها الارهابين من غازة