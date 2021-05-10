وقفة تضامنية مع القدس

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تعليقات الزوار8
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ماذا تفيد الوقفات عندما تكون الامور انتهت وقضي الامر !!وصارت الهرولة نحو الطرف الاخر مودة وتفوق ومدعاة للافتخار واخد الصور التذكارية
عقود طويلة جدا من الوقفات والاحتجاحات والمظاهرات لم تفيد في شيء اذا ما علمنا ان اسراءيل تتقوى يوما بعد يوم عسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا بينما واقعنا يزداد سوء واستفحالا،،
عبارة جامعة قالها الناشط الحقوقي سيون أسيدون. شرطة رئاسة لجنة القدس تقمع من يناصرون القدس
ابن هم مؤيدي التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يهجر ويقتل اخواننا الفلسطينين بدون رحمة ولا شفقة في هذا الشهر الكريم أمام أعين العالم ولا احد يحرك ساكنا.
الحمد لله اللي الشعب عبر و دار داكشي اللي مادارتوش الدولة التي تطبع مع الصهاينة المجرمين.
اللهم أنصر اخواننا المرابطين وسدد رميهم وكن لهم وليا ونصيرا.اللهم اعز الاسلام والمسلمين وارفع كلمة الحق والدين.لقد اقترب وعد الحق وازالة هذه الجرثومة على وجه الأرض. النصر اتي عاجلا ام اجلا. على اخواننا الصبر والثبات.نسال من الله عز جلاله احدى الحسنيين. أمين
الشعوب مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بينما الانظمة المتخاذلة مع الصهاينة وقضاياهم الفاسدة..لنا ولكم الله..الخزي والعار للخونة.
منذ وعد بلفور المشؤوم وفلسطين منكوبة .منذ ذلك الزمان والشعور العربية تنظم وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ما ذا قدمت لهذه القضية. على الأنظمة العربية والإسلامية ان تعمل على إقامة دولة فلسطين في حوح1967 وجعل القدس الشرقية عاصمة لها.