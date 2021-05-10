وقفة تضامنية مع القدس

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

8
  • كلثوم علي
    الإثنين 10 ماي 2021 - 20:58

    ماذا تفيد الوقفات عندما تكون الامور انتهت وقضي الامر !!وصارت الهرولة نحو الطرف الاخر مودة وتفوق ومدعاة للافتخار واخد الصور التذكارية

    -14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاحظ مغربي،
    الإثنين 10 ماي 2021 - 21:10

    عقود طويلة جدا من الوقفات والاحتجاحات والمظاهرات لم تفيد في شيء اذا ما علمنا ان اسراءيل تتقوى يوما بعد يوم عسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا بينما واقعنا يزداد سوء واستفحالا،،

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • النقد الذاتي
    الإثنين 10 ماي 2021 - 21:17

    عبارة جامعة قالها الناشط الحقوقي سيون أسيدون. شرطة رئاسة لجنة القدس تقمع من يناصرون القدس

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سلام
    الإثنين 10 ماي 2021 - 21:24

    ابن هم مؤيدي التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يهجر ويقتل اخواننا الفلسطينين بدون رحمة ولا شفقة في هذا الشهر الكريم أمام أعين العالم ولا احد يحرك ساكنا.

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاحظ
    الإثنين 10 ماي 2021 - 21:27

    الحمد لله اللي الشعب عبر و دار داكشي اللي مادارتوش الدولة التي تطبع مع الصهاينة المجرمين.

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نوالدين
    الإثنين 10 ماي 2021 - 21:30

    اللهم أنصر اخواننا المرابطين وسدد رميهم وكن لهم وليا ونصيرا.اللهم اعز الاسلام والمسلمين وارفع كلمة الحق والدين.لقد اقترب وعد الحق وازالة هذه الجرثومة على وجه الأرض. النصر اتي عاجلا ام اجلا. على اخواننا الصبر والثبات.نسال من الله عز جلاله احدى الحسنيين. أمين

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن حر
    الإثنين 10 ماي 2021 - 21:32

    الشعوب مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بينما الانظمة المتخاذلة مع الصهاينة وقضاياهم الفاسدة..لنا ولكم الله..الخزي والعار للخونة.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد العزيز
    الإثنين 10 ماي 2021 - 21:33

    منذ وعد بلفور المشؤوم وفلسطين منكوبة .منذ ذلك الزمان والشعور العربية تنظم وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ما ذا قدمت لهذه القضية. على الأنظمة العربية والإسلامية ان تعمل على إقامة دولة فلسطين في حوح1967 وجعل القدس الشرقية عاصمة لها.

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
وقفة تضامنية مع القدس
الإثنين 10 ماي 2021 - 20:49 8

وقفة تضامنية مع القدس

صوت وصورة
جائزة تميز الدورة السادسة
الإثنين 10 ماي 2021 - 19:31

جائزة تميز الدورة السادسة

صوت وصورة
أساطير أكل الشارع: سناك موكادور
الإثنين 10 ماي 2021 - 19:00 2

أساطير أكل الشارع: سناك موكادور

صوت وصورة
اعتصام عائلات الريسوني والراضي
الإثنين 10 ماي 2021 - 18:30 1

اعتصام عائلات الريسوني والراضي

صوت وصورة
خلفيات اعتقال الصحفي بوطعام
الإثنين 10 ماي 2021 - 15:03

خلفيات اعتقال الصحفي بوطعام

صوت وصورة
منابع الإيمان: ليلة القدر
الإثنين 10 ماي 2021 - 14:00 4

منابع الإيمان: ليلة القدر