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‫تعليقات الزوار

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  • abdou
    الجمعة 18 دجنبر 2020 - 23:20

    لا نعلم على أي أساس يستنند إغلاق القاعات الرياضية .يجب إعادة النظر في جميع المهن على الجميع أن يعمل هناك مصدر العيش.. على الأقل 50% لا معنى ان تفتح المقاهي والمحلات التجارية والمصانع وتغلق الصالات الرياضية. على أصحاب القرارات الفوقية أن يراعوا عيش الناس و يكونوا موضوعين في ٱتخاد القرارات .نحن في حالة ٱستتناءية صحيح في المقابل عليهم مراعات مصدر عيش العامة خاصة والجميع عامة.
    وعاش الملك.

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  • واحد من الشعب
    الجمعة 18 دجنبر 2020 - 23:44

    و الله ايلا حشومة و عيب واش هاد قرارات كتاخدوهم ناس فالمستوى و ناس عقلانيين و متقفين موحالش ، راعيو ل ناس شوية ت رياضة محبوسة و بلايص ديال كحول و سجارة مطلوقين ر لحماق ب عينيه مسؤولين مخلصين ما مسوقين ل والو ا باركين و كيشيرو بالقرارات واش واعيين زعما سبحان الله كون ما مخلصينش كون تلقاهم ت هما واقفين كيحتجوا ما يحس بالمسمار ا لي مدكوك فيه الله يفكها من عندو و صافي.

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  • رباطي
    السبت 19 دجنبر 2020 - 00:00

    مهنيوا الصالات الرياضية خلال وقفتهم الاحتجاجية لا يضعون كمامة فكيف سيكون الحال داخل القاعات الرياضية، يجب أن يستمر المنع، نفقد الكثير من الأشخاص بسبب الفيروس، الأمر صار مرعبا، الله يحسن عواننا حتى حنا.

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