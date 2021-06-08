"وكالات كراء السيارات" تخوض إضرابا بجهة درعة

استجابت جميع وكالات كراء السيارات بجهة درعة تافيلالت لنداء الإضراب الجهوي الذي دعت إليه جمعية جهة درعة تافيلالت لكراء السيارات؛ إذ أغلقت أبوابها منذ صباح الاثنين، لمطالبة الحكومة بتحقيق مطالب المهنيين.

وحسب المضربين عن العمل، فإن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي في إطار المطالبة بتحقيق المطالب المشروعة لأرباب وكالات كراء السيارات التي سبق لجمعيتهم الجهوية تقديمها، خاصة مع الوضعية الاقتصادية الخانقة التي يمر بها القطاع بالمغرب عموما، وبالجهة خصوصا.

وأكدت جمعية درعة تافيلالت لكراء السيارات، في بيان استنكاري تتوفر هسبريس على نسخة منه، “الضرورة العاجلة لإيجاد حل ناجع لمشاكل التأمين”، و”محاولة إخراج منتوج للتأمين يتماشى ومتطلبات المهنيين”، و”إعفاء المهنيين من فوائد التأجيل للقروض الممنوحة لمدة سنة تبتدئ من 01/04/2020 إلى 01/04/2021″.

وطالبت الجمعية المهتمة بقطاع كراء السيارات بجهة درعة تافيلالت الحكومة أيضا بـ”التدخل لخفض نسبة الفائدة عن القروض الممنوحة لأصحاب وكالات كراء السيارات، وإعفائهم من الضريبة على الشركات التي لا يتعدى دخلها السنوي 500 ألف درهم، دعما للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإصدار دفتر تحملات جديد يتماشى والتطلعات المهنية وتوقيف الرخص مؤقتا حتى صدوره”.

وأكدت الجمعية أن الإضراب عن العمل اليوم الاثنين، “هو فقط بداية لمسار نضالي طويل حتى يتم تحقيق جميع المطالب المرفوعة”، مشيرة إلى أن “أرباب الوكالات سينظمون يوم 10 يونيو الجاري وقفة احتجاجية جهوية أمام مديرية التجهيز والنقل ابتداء من الساعة الـ10 صباحا”.