وكالة بيت مال القدس توزع 3000 حصة غذائية

أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف عملية رمضان لعام 1442 هجرية في القدس تزامنا مع دخول العشر الأواخر من الشهر الفضيل، بتوزيع 3000 حصة غذائية على حوالي 12 ألف فردا من العائلات المستفيدة، بواقع قفة تموينية من 30 حصة لكل عائلة مستفيدة.

ووفق بلاغ صحافي، فقد حرصت الوكالة على إيصال قفف تموينية ضمت 30 صنفا من المواد الغذائية الأساسية بقيمة 160 دولارا أمريكيا إلى المستفيدين في بيوتهم، وذلك في احترام تام لمعايير السلامة الصحية المعمول بها في القدس.

وتندرج هذه العملية، وفق المصدر ذاته، في إطار برامج المساعدة الإنسانية التي تستأثر بحيز مهم في برنامج عمل الوكالة في القدس، وتشمل على الخصوص برنامج “العيش الكريم”، الذي توزع الوكالة بمقتضاه 30 ألف رغيف خبز يوميا على حوالي 2800 عائلة مستفيدة، وبرنامج كفالة اليتيم المقدسي، الذي يشمل 120 يتيما ويتيمة، فضلا عن برنامج الطرود الغذائية وكسوة العيد وغيرها.