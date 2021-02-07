وكالة "تنمية الشمال" تدعم غرس أشجار الزيتون

قامت وكالة تنمية أقاليم الشمال بدعم فلاحي جماعة السواكن بإقليم العرائش بـ14.166 شتيلة بشراكة مع تعاونية السلام ومؤسسة القصر الكبير للتنمية، من أجل توسيع مساحات غرس أشجار الزيتون لتوفير مصادر الصناعات الغذائية بالمنطقة والجهة، و ضمان دخل قار مع توفير فرص الشغل ومحاربة الفقر.

ويأتي هذا الدعم في إطار عملية التتبع والمواكبة لفلاحي المنطقة من طرف تعاونية السلام ومؤسسة القصر الكبير للتنمية وكذا تثمين المجهودات التي بذلها المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي، والمديرية الجهوية لوزارة الفلاحة بطنجة من خلال إنزال البرنامج الوطني لمخطط المغرب الأخضر.

وقد وصل عدد الفلاحين المستفيدين من هذه الحملة، التي شملت 4 جماعات قروية، 1387 فلاحا موزعين على 14 دوارh منهم من سيستفيد للمرة الأولى.

ولقد أعطى انطلاقة هذه الحملة رئيس مجلس إقليم مجلس العرائش مصحوبا بممثل السلطات المحلية وتعاونية السلام ومؤسسة القصر الكبير للتنمية.