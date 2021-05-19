وكالة "مغرب المقاولات" تواكب مئات المشاريع الاستثمارية في "سنة كورونا"

قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة “مغرب المقاولات” واكبت عدداً أكبر من المشاريع الاستثمارية سنة 2020 التي طبعتها أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار العلمي، ضمن ندوة صحافية الثلاثاء لتقديم حصيلة إنجازات الوكالة بمقرها في حي الرياض بالرباط، إلى أن “مغرب المقاولات” أصبحت عنصراً أساسياً في تنفيذ مخطط الإنعاش الصناعي، وباتت تتموقع كمرجع وطني في مجال مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وتفيد أرقام الحصيلة بأن عدد المشاريع الاستثمارية التي استفادت من دعم في إطار برنامج “استثمار” بلغت 229 مشروعاً في 2020، مقابل 152 سنة 2019، ما يمثل ارتفاعاً بلغ 50 في المائة، وهو ما ساهم في توليد استثمار إجمالي ناهز 2.8 مليارات درهم و25357 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

أما في ما يخص برنامج “مواكبة” للدعم التقني، فقد استفاد منه حوالي 590 مشروعاً السنة الماضية، مقابل 372 مشروعاً سنة 2019، ما يمثل ارتفاعاً بحوالي 58 في المائة، وبزيادة 78 في المائة مقارنة بسنة 2018 التي استفاد فيها 331 مشروعاً.

وواكبت وكالة “مغرب المقاولات” السنة الماضية عدداً من مشاريع الاستثمار المرتبطة بتصنيع المنتجات والمعدات المستعملة في مواجهة الجائحة، بلغت 77 مشروعاً باستثمار إجمالي ناهز 544 مليون درهم، وساهمت في 4325 منصب شغل منها 2366 منصب شغل مباشر.

وشملت أنشطة المشاريع المدعمة من قبل الوكالة معدات الحماية الفردية وغاز التنفس والكمامات الواقية، إضافة إلى معدات قياس الحرارة والتطهير والتعقيم، مع السوائل والمنتجات المعقمة، لتصل القدرة القائمة لإنتاج الكمامات ومواد الحماية إلى حوالي 5.8 ملايين وحدة يومياً.

كما قامت الوكالة بمواكبة 624 مشروعاً لإعادة انطلاق أنشطة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة على مستوى الموارد البشرية والتحول الرقمي وتثمين الإنتاج وسلسلة الإمداد، إضافة إلى تقديم الاستشارة والخبرة التقنية في تأمين وتطوير المبيعات وتدبير السيولة والتمويل.

جدير بالذكر أن وكالة “مغرب المقاولات” مؤسسة عمومية محدثة بموجب القانون 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومن بين أبرز مهامها العمل على تطوير تنافسية ونمو المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة عبر عمليات الدعم والاستشارة والخبرة التقنية، وعمليات دعم الاستثمار لفائدة المشاريع ذات القيمة المضافة، والتي تساهم في خلق مناصب الشغل.