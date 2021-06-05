وكيل أعمال يوسف النصيري يحسم وجهته المقبلة

قطع أنس أوزيفي، وكيل أعمال الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، الشك باليقين بخصوص مستقبل موكله خلال الفترة القادمة، بعد توصله بعدة عروض من أندية تسعى إلى الاستفادة من خدماته بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال وكيل أعمال النصيري، في حوار مع صحيفة “ABC” الإسبانية، “تحدثت قبل أيام مع يوسف، وكان واضحا معي في كلامه عن قراره بخصوص الرحيل عن إشبيلية. ما زلت أتلقى مكالمات من الأندية التي ترغب في ضمه، وأحد هذه الأندية دخل في محادثات مع إشبيلية، لكن أؤكد لكم أن يوسف لن يرحل عن القلعة الأندلسية”.

وأضاف المتحدث نفسه “لم نعد نكترث بالعروض التي نتوصل بها من الأندية التي تسعى إلى الاستفادة من خدماته، وأقول لجميع الأندية التي تريد التعاقد مع النصيري إنه ليس مهتما، بذلك وأمنيته الوحيدة هي الاستمرار في إشبيلية”.

وأكد أوزيفي أن مهاجم “أسود الأطلس” مرشح بقوة للاستمرار مع “الأندلسي”، وأنه لن يُغادر إلا إذا قررت إدارة النادي تسريحه للاستفادة من عرض مالي جيد، مشيرا إلى أن اللاعب المغربي احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الـ24، ولا يزال أمامه الكثير لتطوير مستواه ويصبح المهاجم الأول في ناديه.

يُشار إلى أن نادي وست هام الإنجليزي كان قد تقدم بعرض للتعاقد مع النصيري في “المركاتو” الشتوي الماضي، وقدم له عرضا رسميا بقيمة 40 مليون يورو، غير أن اللاعب المغربي فضل تأجيل خروجه من إشبيلية.