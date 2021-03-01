خمور بدون ترخيص تضع مسيّرة فندق في السجن

أودع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، مسيرة فندق السجن المحلي لوداية، ضاحية مراكش، بعدما تابعتها النيابة العامة في حالة اعتقال من أجل بيع الخمر بدون رخصة وخرق حالة الطوارئ.

وجاء هذا القرار بعدما حضرت المعنية بمحض إرادتها إثر فرارها لحظة مداهمة درك أولاد حسون للفندق الذي تسيره، ليتم تقديمها أمام النيابة العامة من أجل خرق تدابير الإغلاق الجزئي وحظر التجول المفروض في إطار قانون حالة الطوارئ.

وبعد الاستماع إلى المعنية من أجل المنسوب إليها، قرر وكيل الملك متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها سجن لوداية بعمالة مراكش.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي اولاد حسون، وبأمر من النيابة العامة، داهمت الفندق حوالي الساعة 11 ليلا وحجزت خمورا تباع به بدون ترخيص، ووقفت على تشغيل المطعم رغم حالة الطوارئ الصحية.

وخلال عملية المداهمة لهذا الفندق الذي يوجد بجماعة الويدان، تمكنت عناصر الدرك من توقيف زبائن متلبسين بتعاطي مخدر “الشيشا” ومعاقرة الخمور، فيما تمكنت مسيرة الفندق من الفرار إلى وجهة مجهولة.