وكيل الملك يتابع عون سلطة في حالة اعتقال

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الأحد، متابعة خليفة قائد الملحقة الإدارية الداوديات، التابعة لمقاطعة جليز، في حالة اعتقال من أجل الرشوة.

واتخذت النيابة العامة المختصة هذا القرار إثر إحالة عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، في اليوم نفسه، عون السلطة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، من أجل جنحة الارتشاء.

وبناء على ذلك تم إيداع الشخص المعني السجن المدني بالجماعة الترابية القروية لوداية، في انتظار انطلاق أولى جلسات البت في هذا الملف خلال الأسبوع المقبل.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن بمراكش أوقفت، يوم الجمعة، عون السلطة الذي يشتغل بالملحقة الإدارية الداوديات، إثر تورطه في تسلم 600 درهم رشوة من أحد المرتفقين.

وأوضحت مصادر هسبريس أن توقيف العون يأتي إثر شكاية وضعها مشتك عبر الرقم الأخضر، بخصوص تعرضه لمساومة حول تقديم مقابل مادي للحصول على وثيقة إدارية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عون السلطة المعني استفاد أخيرا من ترقية، ليصبح خليفة قائد الملحقة الإدارية الداوديات بعاصمة النخيل.

وبأمر من النيابة العامة، وضع العون سالف الذكر رهن تدابير الحراسة النظرية، قصد تعميق البحث معه قبل تقديمه إلى العدالة.

وارتباطا بالموضوع ذاته، أفاد بلاغ توصلت به هسبريس بأنه “في إطار تتبعها اليومي لأداء رجال السلطة، وحرصا منها على تقيدهم الدائم بأخلاقيات المرفق العام، قامت وزارة الداخلية بتوقيف خليفة قائد بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها المسطرة القضائية”.