ولادة نمرة بيضاء نادرة في "نيكاراغوا"

ولادة نمرة بيضاء نادرة في "نيكاراغوا"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 9 يناير 2021 - 15:58

أعلنت حديقة “نيكاراغوا” للحيوانات ولادة أول نمرة بيضاء نادرة لديها، وهو نوع لا يوجد منه سوى العشرات حول العالم.

وحسب ما جاء في صحيفة “سي تي في نيوز”، فقد صرح “إدواردو ساكاسا”، مدير حديقة الحيوانات بمدينة ماسايا، لوكالة “فرانس برس”، بأن النمرة النادرة ولدت في الحديقة وأطلق عليها اسم “نييفي”، وتمت تربيتها بعدما رفضتها أمها بسبب لونها المغاير.

وخرجت “نييفي” إلى العالم قبل أسبوع، وكان وزنها أقل بقليل من كيلوغرام. بالإضافة إلى أنها أول نمرة بيضاء تولد في البلاد، لزوجين نمرين من “البنغال” باللونين الأصفر والأسود، لكنها ورثت جينات جد أمها الذي كان أبيض اللون أيضا.

وتم إبعاد “نييفي” عن أمها التي رفضتها، لتقوم “مارينا أرغيلو”، زوجة “ساكاسا”، بإطعامها، مصرحة بأن النمرة بصحة جيدة وترغب في الحليب دوما، إذ تحصل كل ثلاث ساعات على زجاجة حليب.

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