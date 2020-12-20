ولاية أمن الدار البيضاء تكشف تفاصيل اختفاء قاصر‎

تفاعلا مع مضمون شريط منشور على هسبريس تحت عنوان “اختفاء طفلة بطريقة غامضة في البيضاء.. والأم تنشد المساعدة لإيجاد فلذة كبدها“، تضمن تصريحات امرأة تتحدث عن تعرض ابنتها القاصر للاختطاف بمدينة الدار البيضاء، قالت ولاية أمن الدار البيضاء إنها فتحت بشأنه بحثا دقيقا.

وفي بيان حقيقة، توصلت به هسبريس، أكدت المصلحة الأمنية أنه بتاريخ 15 دجنبر الجاري، فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك بخصوص بلاغ تقدمت به امرأة في شأن تغيب ابنتها القاصر عن بيت العائلة، إذ تم نشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقها قبل أن يتم العثور عليها بمدينة مكناس في اليوم الموالي.

وأظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، يضيف البيان، أن تغيب الفتاة البالغة من العمر 14 سنة لم يكن نتيجة عملية اختطاف؛ كما جاء في التصريحات الواردة في الشريط المنشور على هسبريس.

وأكدت ولاية أمن الدار البيضاء، من جهة أخرى، أن الأبحاث والتحريات مازالت جارية لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.