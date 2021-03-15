ولاية أمن الرباط تنفي تعنيف أساتذة محتجين

ولاية أمن الرباط تنفي تعنيف أساتذة محتجين
صور: هسبريس
الإثنين 15 مارس 2021 - 19:16

نفت ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، “صحة الادعاءات والمزاعم المتعلقة باستخدام قوات حفظ النظام للقوة والعنف أثناء تفريق تجمهر نظمه بشكل متزامن، اليوم الاثنين، أعضاء ثلاث تنسيقيات مهنية أمام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية بمدينة الرباط، في خرق للإجراءات الاحترازية التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية”.

وفي بلاغ لها توصلت به هسبريس، أكدت ولاية الأمن أن عناصر القوة العمومية قامت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تباشر في مرحلة أولى عملية تفريق تجمهر عرقل العمل بهذا المقر المركزي، ليتم بعدها الانتقال إلى تفريق المحتجين الذين حاولوا عرقلة حرية التنقل بالشارع العام بوسط مدينة الرباط، “وذلك دون أن يتم اللجوء إلى استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل، الموضوعة رهن إشارة عناصر القوة العمومية”، معتبرة أن ما روج “معطيات مشوبة بالتحريف”.

وعلى هامش هذا التدخل، يضيف البلاغ، تم رصد أربع حالات تظاهر بالإغماء بين المحتجين، تم نقلها إلى المستشفى الذي غادرته على الفور، بخلاف “ما تم تناقله إعلاميا من ادعاءات حول تسجيل إصابات جسدية من بين المحتجين على خلفية التدخل الأمني”.

إصابات جسدية تفريق تجمهر قوات حفظ النظام ولاية أمن الرباط

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