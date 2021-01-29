ولاية أمن سطات تحتفي بالطفلين "ولاء وريان"

استقبلت ولاية أمن سطات، الجمعة، الشقيقين “ولاء وريان”، البالغين من العمر 11 و12 سنة، بعدما كانا قد عبرا عن تعلقهما بمهنة الشرطة، ورغبتهما في الالتحاق بأسلاك الأمن الوطني مستقبلا.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الاستقبال الرمزي جاء تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، بإشراف من والي أمن سطات، وحضور أطر أمنية من شرطة الزي الرسمي، وأولياء أمور الطفلين المحتفى بهما.

وجرى خلال الاستقبال منح الطفلين أزياء وظيفية خاصة بجهاز الشرطة بكامل “إكسسواراتها”، وبصنفيها الشتوي والصيفي، فضلا عن لوحتين إلكترونيتين خاصتين بالتعلم لفائدة الصغار. كما تم تمكينهما من زيارة مجموعة من مرافق ولاية الأمن والقيام بجولة رفقة عناصر الشرطة، قبل التقاط مجموعة من الصور التذكارية رفقة عدد من الشرطيين والشرطيات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الزيارة تندرج في إطار مواصلة مسار الانفتاح المؤسساتي على كافة فعاليات المجتمع المدني، في أعقاب مبادرات مماثلة قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجموعة من المدن المغربية، سعيا منها لترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة في العمل الأمني، وكذا تحقيقا لأمنيات الأطفال الصغار، وجعلهم يعيشون لحظات واقعية يرتدون فيها أزياء حقيقية للشرطة ويجسدون فيها مهنة شرطي المستقبل.