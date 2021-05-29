ولاية الأمن الوطني تحتفي بحُلم طفلتين في فاس

ولاية الأمن الوطني تحتفي بحُلم طفلتين في فاس
صور: هسبريس
السبت 29 ماي 2021 - 19:19

خصصت ولاية أمن فاس استقبالا رمزيا على شرف الشقيقتين مريم وسارة البالغتين من العمر 9 و13 سنة، واللتين سبق أن ظهرتا في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تعبران فيه عن تعلقهما بمهنة الشرطة ورغبتهما في الالتحاق بأسلاك الأمن الوطني مستقبلا.

وقد تميز هذا الحفل الرمزي، وفقا لما أعلنته ولاية أمن فاس، بتنظيم بمجموعة من الأنشطة، استهلها والي أمن فاس باستقبال الطفلتين بحضور أسرتهما وأطر أمنية من شرطة الزي الرسمي، حيث تم منحهما زيين وظيفيين خاصين بجهاز الشرطة بكامل إكسسواراتهما وبصنفيهما الشتوي والصيفي.

كما تم تمكين الطفلتين بالمناسبة، يضيف مصدر هسبريس، من زيارة مجموعة من مرافق مقر ولاية الأمن وتزويدهما بشروح حول مهام مختلف الفرق الأمنية وكيفية تدخلها لحماية الأشخاص والممتلكات، قبل أن يتم التقاط صور تذكارية رفقة عدد من الشرطيين والشرطيات.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار مواصلة مسار الانفتاح المؤسساتي على كافة فعاليات المجتمع المدني، تأتي في أعقاب مبادرات مماثلة قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجموعة من المدن المغربية؛ سعيا منها إلى ترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة في العمل الأمني، وكذا تحقيقا لأمنيات الأطفال الصغار وجعلهم يعيشون لحظات واقعية يرتدون فيها أزياء حقيقية للشرطة ويجسدون فيها مهنة شرطي المستقبل.

الزي الرسمي لانفتاح المؤسساتي مقطع فيديو ولاية أمن فاس

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‫تعليقات الزوار

5
  • عميد شرطة متقاعد
    السبت 29 ماي 2021 - 19:27

    انها بادرة حسنة إلا يمكن أن تعمم على ابناء الشرطة الذين لم يحضوا بهذه المبادرة من طرف الادارة العامة للأمن الوطني.

    1
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  • مغربي حر
    السبت 29 ماي 2021 - 19:34

    مبادرة طيبة، بالتوفيق للطفلتين و تحية لرجال الامن

    0
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  • حسن القنيطري
    السبت 29 ماي 2021 - 19:35

    مبادرةٌ طيَّبةٌ محسوبةٌ لجهاز الأمن الوطني في المملكة المغربية.قد تغيّرت المؤسسة الأمنية تغيّراً إيجابيا في زمن السيد الحموشي ،الذي يُديرها بنزاهةٍ وتبصُّر..

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  • mohamed elayane
    السبت 29 ماي 2021 - 19:36

    تحياتي للأمن الوطني والشرطة المغربية .

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  • Hajji
    السبت 29 ماي 2021 - 19:37

    شئ جميل جدا جدا ويحسب لادارة السيد الحموشي وكل العاملين معه في كل ربوع المملكة من طنجة إلى الكويرة فعلا الشرطة تغيرت و تحسنت كثيرا وإن شاء الله باقي القطاعات ستتبع لنكن متفائلين

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