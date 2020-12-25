ولاية الدار البيضاء تنفي الترخيص لتطبيق "ياسر"‎

نفت ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، الجمعة، منح أي ترخيص لفائدة تطبيق النقل عبر الهاتف المحمول الذي تديره شركة “Yassir Maroc Sarl” العاملة في العاصمة الاقتصادية.

بلاغ لولاية الجهة، توصلت به هسبريس، أكدت من خلاله أنها لم تمنح أيّ ترخيص للشركة المعنية، سواء لخدمات النقل العمومي في الدار البيضاء، أو لربط مستخدمي التطبيق بأصحاب السيارات.

واعتبرت الولاية أن أنشطة الشركة المعنية غير قانونية، وتعرّض مسؤوليها وكذلك السائقين العاملين في الأنشطة المذكورة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

وذكر البلاغ بأن الشركة المذكورة أطلقت عرضا لخدمات النقل في الدار البيضاء عن طريق تطبيق “ياسر” على الهاتف المحمول، يتيح ربط الاتصال بين الزبناء ومقدمي خدمات النقل، حيث أطلقت الشركة المعنية موقعا إلكترونيا يقدم عرض خدمات النقل ويتيح إمكانية تحميل التطبيق ذاته.