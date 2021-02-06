ولاية الرباط تمنع إجراء مباراة الرجاء و"الماط"

منع والي جهة الرباط سلا القنيطرة إجراء المباراة الإعدادية، التي كانت مبرمجة بعد زوال اليوم السبت، بين فريقي الرجاء الرياضي والمغرب التطواني.

وقرر الفريق البيضاوي، بعد هذا القرار الذي حرمه من مواجهة نادي “الماط”، تعويض المباراة بإجراء حصة تدريبية في مركب “الوازيس” في العاصمة الاقتصادية.