ولد الرشيد يطالب الجزائر بالتأسي بأمريكا وفتح قنصلية بالصحراء

طالب حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي للعيون أحد أقوى رجال الصحراء المغربية، الجارة الجزائر بالتأسي بقرار الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، ستقوم بالأساس بمهام اقتصادية من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية.
وضمن تعليق له على إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمرسوم رئاسي، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية، سجل ولد الرشيد أن “هذا انتصار كبير للمغرب ولحكمة الملك محمد السادس”، معتبرا أن “هذا الاعتراف يعزز الموقف المغربي في تعاطيه مع ملف الصحراء”.
القيادي الاستقلالي سجل في حديث مع هسبريس من المعبر الحدودي الكركرات صبيحة أمس الجمعة، على هامش زيارة لنواب الحزب لدعم تحرك الجيش ضد ميلشيات البوليساريو، أن “الموقف الأمريكي الذي ستتبعه مواقف لدول أخرى، يؤكد أن الحكم الذاتي له مصداقية، وهو أقصى ما يمكن للمملكة أن تقدمه للصحراويين”، داعيا صحراويي تندوف إلى “تجاوز الخلافات والانخراط في المقترح المغربي لتدبير الصحراء تحت السيادة المغربية ضمانا لعيش كريم للصحراويين”.
وفي هذا الصدد، جدد ولد الرشيد دعوته إلى الجارة الشرقية للعب دور ايجابي لتوحيد المغرب العربي، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن “معادلات كثيرة تغيرت؛ دولة عظمى هي أمريكا، ممثل دائم في مجلس الأمن، تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، لذلك على الجزائر أن تفهم هذا التطور، وأن تفهم أن هذا الصراع الذي عمر طويلا يجب أن ينتهي”.
وأكد القيادي الاستقلالي أن “الموقف الأمريكي يزيد منتخبي الصحراء قوة وتمسكا بصواب المقترح المغربي، باعتباره المقترح الوحيد الموجود لحل النزاع المفتعل”، مشيرا إلى أن “الصحراويين جزء من المملكة المغربية، والأمر يقتضي اليوم التحاقا من طرف الصحراويين في المخيمات لتنزيل هذا المقترح”.
الجزائر بلد عدو للمغرب، وهذا ظاهر للعيان في كل محاولة لدس السم لجاره، لهذا فمن الأفضل أن لا تكون هناك علاقات معها لأنها مستعدة كل الاستعداد لوضع يديها مع الشيطان لمحاربة كل ما هو مغربي
منذ السنوات طويلة وعلى هذا منبر هسبريس قلت ان قضية الصحراء المغربية لن تحسم الا بي الاعتراف الاسراءيل اقامة العلاقات معها الاسراءيل الامر الواقع انتهى الموضوع جميع الدول العالم الفلسطنيين انفسهم حماس يقولون الحل هو دولتبن دولة فلسطنية ستكون حدود 7 يونيه 67 عاصمتها القدس الشرقية القرار التقسيم فلسطين صدر سنة 47 القدس الادراة الدولية لكل الاديان لي الامانة التاريخية الاسراءيل قبلت بالقرار التقسيم العرب هم الذين رفضوا اعلنوا الحرب خسروها كما هي العادة العرب ينساقون وراء العوطف بدون التفكير بالعقل والمنطق القرار التقسيم فلسطين 52 في مءة الاسراءيل 49 خسر العرب الحرب هذه المساحة تقلصت جاءات حرب 67 اضاع العرب كل شيء احتلت الاراضي الدول العربية بدات التطبيع والسلام كامب ديفيد كل هذا بسبب الشعارات القومجية بلءدة بءيسة لا تغني ولا تسمن من الجوع متل الشعارات يرفعها الحنيرلات الجزاءر التقرير مصير الشعوب الوهمية لم يعطوا الشعب الجزاءري تقرير المصير منذ الاستقلاله مرة واحدة قرر فيها الشعب الجزاءري تقرير مصيره انقلبوا عليه قتلوا ذبحوا 200 الاف الجزاءري العشرية السوداء
اليهود والنصارى يؤازروننا ويحرصون على وحدتنا وسيادتنا وتلاحم شعبنا بكل مكوناته الصحراوية وغير الصحراوية وإخوتنا في العروبة والإسلام والتاريخ والجغرافية يطعوننا من الخلف منذ خمسين سنة ويشنون علينا ظالمة وينفقون مليارات الدولارات من أجل تدميرنا ويهددونهن بحرب مباشرة ستهذب ضحيتها ملايين من أباءنا وأبنائهم
اللهم اشهد انك على كل شيء قدير
يجب على العالم ان يعلم ان من يوجد في مخيمات تندوف ليسو كلهم من الصحراء المغربية.. بل ان كثيرا من قياديي البوليساريو ليسو من المنطقة المتنازع حولها اصلا.. فكيف تريدهم ان يقبلوا بالحكم الذاتي و هم يعلمون ان لا حظ لهم فيه لانهم ليسو من المنطقة؟..
البوليساريو عندما تقول ان ملف الصحراء الغربية المغربية هو ملف تصفية استعمار.. لا تقول ان المغرب هو من قدمه عشر سنوات قبل ان يتم خلق البوليساريو.. و المغرب قصد بتصفية الاستعمار اسبانيا.. الملف قدمه المغرب و لا يمكن للمغرب ان يقدم ملفا لتصفية الاستعمار اذا كان هو المستعمر كما يدعي المرتزقة.. فهذا ليس منطقيا.. كما ان الصحراويين الحقيقيين الذين احتجزتهم الجزاءر و لم تعطهم حتى حقوق اللاجءين في تندوف لا يتعدى 40 الف.. لان اغلبية الصحراويين يعيشون اصلا تحت الراية المغربية مند زمن بعيد.. اما الباقي في المخيمات فهم من موريطانيا و مالي و النيجر و صحراء الجزاءر..
تصوروا ان العصابة الجزاءرية تشتري اسلحة بمليارات الدولارات للمرتزقة.. ثم تتسول للمحتجزين بعضا من الحليب و الارز لتبقيهم في الفقر و الحاجة.. لعنة الله على عصابة شنقريحة الى يوم الدين..
ان دولة الجزائر، دولة عدوة حتى النخاع لكل ماهو مغربي و لا يهمها إلا كيد المكائد للمغرب ، و تريد إبادة كل ما هو مغربي ، لا فتح للحدود مع العدو ولا زيارات ديبلوماسية و لا حتى السلام
أنا لا أثق بأمريكا فهي التي أشعلت نار في الكركارات. و هي التي تقوم بتسويت الوضع. تطبيع العلاقات مع اسرائيل مقابل الإعتراف بمغربية الصحراء . يجب أن نكون أكثر وضوحا. ونحن لاحول و لا قوت لما . إلى أن نرضخ للأقوى.
la verite il faut fermer leur consulat de casablanca et l,ambassade de rabat et rempre les relations diplomatiques
لو كانت الجزائر فعلا دولة شقيقة يهمها بناء المغرب الكبير قويا في جميع المجالات لكانت هي الأولى من تعترف بالصحراء المغربية و فتحت قنصليات هناك ، ولو كانت الجزائر فعل دولة إنسانية يهمها الصحراويين المستعملين في قضية الإنفصال المغرر بهم وهم تائهون عن ما يجري لفتحت عيونهم على الحقائق السياسية و أنهم مجرد مادة تستعمل لتحقيق رغبات رؤسائهم في القصور ، إخواننا وأبناء وطننا الصحراويين نتحسر من أجلهم غسلت دماغهم واقتادوهم كالنعاج في عيد الأصحى ، وشردوا في الصحاري الشرقية ولم تبني لهم الجزائر ولو دورا للسكن … الجزائر تستغل بلاد الصحراء الشرقية التي هي الوطن الأصلي لصحراويي تيندوف و تصرق منها الغاز والمعادن و لا تصرف الموارد على أهلها … هناك قانون مغربي قيد الدرس بعدم الإعتراف بإهل تيندوف كمغاربة ، لأنهم صاحراويو الصحراء الشرقية التي تستولي عليها الجزائر وعليهم أن يطلبوا الإستقلال من الجزائر (نعم للصحراء الشرقية المستقلة وعاصمتها العيون الشرقية )
كل الأبواق الإعلامية للجارة الشرقية تتكلم هذه الايام سوى عن التطبيع .المغرب اختار مصلحة بلاده وشعبه من أجل مستقبل أفضل. الجزاءر الجزاءريين اذا كانوا فعلا مع القضية الفلسطينية فليذهبوا لتحريرها ابتداء من الغد .وانا جد متيقن بأن النظام الجزاءري سيربط علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في السنة المقبلة. لأنه أن لم يفعل سيبقى نظاما معزولا. وحسب معرفتي الشخصية ليس هناك اخبث وانذل من جنرالات الجزاءر على الوجود مقارنة مع الاسراءليين.
جزائرات يا عم . كوريا الشرقية مقبلة على الانشطار لأن من حفر حفرة سقط فيها و بالتالي قريبا انشاء الله قنصليات جديدة في كلمب بشار و تيندوف هذا إن لم تعلن بوليزاريو استفتاء تقرير المصير و تحرير تيندوف من الاستعمار وبمعنى أدق الاستحمار
عاش المغرب ملكا وشعبا الصحراء مغربية وستبقى مغربية حتى يرث الله
اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، هو في الحقيقة اعتراف بأن السياسة الدولية سياسة مصالح لا تخضع لمنطق الحق و العاطفة التي تقيد في أغلبها تقدم الدول العربية " عفوا الدول العاطفية" والمغرب أدرك هدا المعطى مند وقت بعيد ليقينه أن لا أمل في التشبث بهده العاطفة التي لم تعد تنفع في " الحب" وراح المغرب يبحث عن ما ينفع مجتمعه و المغرب وصل لمرحلة من النضج على مستوى تقدم الدول و هو يتطلع لأن يكون قوة إفريقية بحق و حقيقة بلا رياء ولا احتقار لأي أحد بقدر ما يسعى للمحافظة على مصالحه و مصلحة شعبه و الشعب الدي ينتظر من حكومته أن تحسن معيشته و تقدمه حتما يجب عليه أن يؤمن بالواقعية والتعقل و الابتعاد عن العاطفة حين نحرر بلدنا يبقى أن نفكر في تحرير بلاد أخرى و لا يزايد على المغاربة أي أحد فأجدادنا لازال التاريخ والآثار تشهد بما قدموه بأرض فلسطين ونحن لازلنا على هدا العهد لكن مصلحتنا أولى وديبلوماسية المغرب بقيادة محمدالسادس اتخدت البراغماتية نهجا في علاقاته الدولية و الله ينصرنا على من عادنا و به نستعين وعليه نتوكل الى الأمام ولا يهم من يتفرج من الحاسدين
c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à l'Algérie
على الجزاءر ان تخضع للامر الواقع،فنحن المغاربة لن نتخلى عن حبة رمل من صحراءنا ولا عن شبر واحد من اراضينا،وادا ارادت ان تكون دويلة لقطاع الطرق فلتتفضل وتمنحهم جزء من صحراءها فصحراءها كبيرة وشاسعة اما اخواننا المحتجزين غصب عنهم فمرحبا بهم في وطنهم الام يعيشون معززين مكرمين
الجزاير غير اعطيونا التيساع والتيقار
مجلس الأمن بما فيه أمريكا وفرنسا يرون الحكم الذاتي حل واقعي وذو مصداقية وهو ضوء اخضر للمغرب لتنزيله.
يجب على المغرب البدء رسميا بتنزيل مخطط الحكم الذاتي وذلك بعقد مؤتمر وطني كبير في العيون أو الداخلة، وبدء مفاوضات الحكم الذاتي، عن طريق دعوة كل الأطراف، الصحراويون الوحدويون، صحراويون من أجل السلام، خط الشهيد، وحتى البوليساريو ( إن رفضت الدعوة يتم اقصاها رسميا)، هذا برعاية المجلس الإستشاري للشؤون الصحراوية. وبمجرد وضع القوانين، وتنفيذ إنتخابات محلية، بإنتخاب برلمان محلي، وتشكيل الحكومة الجهوية الصحراوية، تخرج الدولة المركزية من المعادلة وتترك البوليساريو في مواجهة مباشرة مع الممثل الشرعي للصحراويين و هي الحكومة الجهوية الصحراوية. لأن أكثر ما يخيف البولساريو هو وجود ما ينافس شرعيتها، إن ستمرت البوليساريو في حمل السلاح تصنف تنظيم ارهابي
بعد ذلك المطالبة بإحصاء سكان مخيمات تيندوف، وتخيررهم إما العودة للمغرب أو البقاء للأبد. ثم إغلاق ملف العودة نهائياً.
يلا ما بغاو هادوك ماشي مغاربة رأهم جزاءريون
وخلي الجزاءر تعطيهم اسم ولاية بولساريو.
لا تضيعوا وقتكم وطاقتكم مع نظام متعفن مريض نفسي وعقلي ومتحجر ومتعجرف يقتات على عداءه التابت لكل مع هو مغربي محاولة منه لاضعاف المغرب وعزله للوصول إلى المحيط الأطلسي ومحاصرة المغرب عن عمقه الأفريقي والطبيعي والأهداف جيوستراتيحية وجيو سياسية وجيو اقتصادية ولكن كل هاته الأحلام تحطمت على أرض الواقع وصلابة الشعب المغربي بقيادة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله فدهبت استمارات العدو الكبراتي ومرتزقته مهب الرياح فحصدوا الهزيمة والصراب مرحبا وانا شخصيا لا امانع من قطع العلاقات الدبلوماسية مع بنو خرخر وجه الشر وفرض التأشيرة عليهم والاستعداد لهم جيدا ولمرتزقتهم سواء عسكريا او اقتصاديا او سياسيا او إعلاميا والتدخل في شونهم الداخلية وتشتيت شملهم وشمل مرتزقتهم امين يارب العالمين
ادا ارادت الجزائر فتح قنصليتها بالصحراء …من المستحيل…على المغرب ان يرفض لانها ستخدم المرتزقة وادنابهم الف بالماة.
لانريد أي علاقة مع الجزائر ولانريد حتى قطاع الطرق بالرجوع إلى الوطن قد إنتهى الوطن غفور رحيم من دخل منهم إلى المفرب سيجن على الاقل 20سنة لانه خاءن للوطن فليذهبو إلى الجزائر وبقو في تيندوف في حضن مماكم الجزائر
ايها المغاربة الاحرار الله يخليكم ركزوالينا دبا على الصحراء الشرقية تندوف بشار ادرار عين الصفراء حاسي بيضا توات لقنادسة كورارا هذه كلها مناطق مغربية سلبت منا من طرف الاستعمار الفرنسي .
لماذا نطالب لماما فرنسا بفتح قنصلية بالعيون بطبيعة الحال فرنسا تلعب على الحالية وحان الوقت لكشفها هل هي معنا ام مع الجزاءر
ولد الرشيد رمز لأغنياء الحرب. فهو وعائلته ينهبون خيرات الصحراء منذ 1975 إلى اليوم. وأجزم أن كلامه مجرد إيهام للناس وفي قرارة نفسه لايحب لا المغرب ولا المغاربة. وهاهو اليوم يدعو لمسيرة مليونية بمدينة العيون ضاربا عرض الحائط بالتدابير الاحترازية لجائحة كورونا. ل أن مايهمه هو تلميع صورته قبيل الانتخابات
الخيانة المتجذرة في الدم لا تتغير العرق دساس الحمد الله ان كثير من الناس انتبهات
بعد إحداث قنصليات لدول خليجية وإسرائيل على الطريق بالعيون والداخلة سيكون المستفيد الأكبر هم زعماء القبائل هناك سيزدادون غنا على غنى..
لقد بالغنا كثيرا في طلب ود الجزائر.دعوهم وشانهم حتى يطلبوا هم ودنا.هذه شخصية العربان.كلما انت تعاملهم بنيتك الحسنة يظنون انك ضعيف و تحتاجه.
دعنا لا نبالي بهم و سترى كيف سيركدوا اليك.
هذا مستوى عربانهم للاسف ولا يصلح معهم إلا عدم المبالات بهم.و هنا اسثني الجزائريين العقلاء اللذين لم تتح لهم الفرصة لتسيير البلد.
ما عدا الوضع الداخلي المتأزم بالجزائر اضن ان كل الضروف ملائمة من اجل اعادة اشعال فتيل المغرب الكبير.
هي خطوة آنية من شأنها الآن :
1. بعت الروح من جديد في منظمة المغرب الكبير على اساس اقامة علاقات متينة لا تتأثر بتغيير الحكام.
2.حفض ماء الوجه لا غالب ولا مغلوب.
3. إقامة علاقات رابح رابح بين البلدان الخمس
4. تكوين سد منيع شمال افريقيا يحصن الدول الخمس.
5. تشكيل بوابة حقيقية ومتكاملة للقارة الافريقية.
ومن ثم وجب الاسراع بمبادرة من جميع اصحاب النوايا الحسنة مثل الرئيس السابق لتونس الاستاد المرزوقي.
كل هذا بامكانه ادابة جميع الخلافات بما فيها النزاع حول الأقاليم الجنوبية للملكة المغربية.
اما غير هذا وجب العلم ان المغرب مستمر في سياسته وما هي الا مسألة وقت الى ان يحقق جميع اهدافه ولكن هته المرة وجب الاخذ بمنطق الخسارة والربح والخاسر والرابح.
رأي صاحب التعليق 18 وجيه. حبذا لو طبقه المغرب في أقرب وقت. أعيدوا قرائته من فضلكم.
الجزائر تفتح قنصلية في جهنم على أن تفتح قنصلية بالداخلة
واش ابغيتو بومدين افيق من الموت على هاد الخير
القنصل المغربي بالجزائر قد قالها بأن الجزائر بلد عدو وما قال الا الحق، وهل في ذلك من شك نظرا للنعرات التي يقوم بها النظام الجزائري إعلاميا وتحركات ميدانية وخطابات في المحافل الدولية،ويمكرون والله خير الماكرين.
على الجزائر سحب جنودها من تندوف أولا ورفع الراية المغربية بها قبل السماح لها بفتح قنصلية بالداخلة أو العيون ونطلب من الشريف أن يكون حذرا من العدو الكلاسيكي لأن لا تقة فيه.
مع كل إحتراماتي لهذا الرجل الوطني الحر ،حتى ولو تمت المصالحة مع الجزائر لا نريد فتح القنصلية ،هل نسينا فعلتهم بمراكش
الجريح في غيبوبة، اعطوه فرصة الاستيقاظ، وبعد ذلك، اقترحوا عليه الدوا المناسب:
اول مقترح : أن تقوم الجزاءر بتمويل طريق سيار من بشار إلى مراكش، واخر من تندوف. إلى العيون مرورا بالمحبس و السمارة…
التفكير في خط فايق السرعة عابر للصحرا ومارا بجميع مدنها الكبرى.
انعاش اقتصاد المنطقة التي يتواجد فيها اللاجئين الصحراويين و تسهيل تصدير الحديد والمعادن المتواجد هناك بمنطق رابح رابح
وقبل هذا وذاك، غلق الَمخيمات و منح اللاجئين فرصة الرجوع إلى بلادهم بكل حرية والمغرب سيحتضنهم بكل محبة بما فيهم الغالي هذا، فمن غلب عفى وتكرم وهذا مبدأ متاصل في المغاربة، و لما لا اقتراحه لمنصب سام في الرباط، كما لا ننسى ان تعترف الجزاءر بمغربية الصحراء وتقديم اعتذار للجزائريين. و المغاربة. وهذا اقل ما يمكن فعله للرقي بمنطقتنا المغاربة.
يتعين على دونالد ترامب أيضًا الموافقة على أن الصحراء الشرقية ملك للمغرب وليس للجزائر.
وبناء قاعدة عسكرية مشتركة في فجيج
غمرتم على انسان مريض نفسيا قد انتهت عهدته و تسمونه انتاج عالمي و في الاخير صدر خبر من الامم المتحدة بان المغرب ليس له سيادة على الصحراء و لم يتغير شيئ في الوضع الا تقرير مصير الشعب الصحراوي ي بقى سيد الموقف و اخيرا, هنيئا لكم الاعتراف بالكيان الصهيوني و التاريخ يشهد عليكم بانكم خونة رغم انه شهد عليكم من قبل و مازال يكتب عن ما حققتمونه من الهزائم يا من تزعمون ان لكم تاريخ يمتد الى 12 قرن, يا سلام! من اين اتيتم بهذا, لا ادري, هكذا تدرسون ابنائكم و تصيفون لهم بطولتكم المليئة بالهزائم و تقلبونها الى انتصارات, توهنوهم و هم الا ضحية لنظام فاسد.
مبروك عليكم و الف مبرك.
بعد فتح اسرائيل سفارتها بالرباط… ستفتح قنصليتها بالعيون… و تذكروا كلامي
au numéro 37 HACEN
et selon ton point de vu, quand l,Algérie était un pays avec des structures réelles d'un État?. Tu mangé bu de la même assiette de ceux qui ont lavé le cerveau des algériens par des mirages. Le Maroc que tu le veuille on non, ou tu le crois ou non, était pendant des siècles un vrai État, tu n'as qu'à lire les écrits des étrangers pas ceux de l'Algérie . tu es fermés dans un verre que le traitre boumédienne a fabriqué. les USA ont un poids international à notre époque et aussi depuis plus de deux siècles, et ils ont tué avec leur décision de reconnaitre enfin la vérité, que d'autres pays suivront sûrement.l’Algérie voulait occuper le Sahara si ce n'est la force de Hassan et 2 qui les a humilié à jamais, c'est pour cela que Boumedienne ne pouvant faire la guerre au Maroc s'est réfugié dans les actes de terrorisme.,
يفتحوها في تندوف الاكانو بوليزاريو متفقين فالمغرب اوهو.ا كين وحد في الرباط وبزاف يهزوا قشهوم ويرحلوا الى تندوف
=الصحراويون جزء من المملكة المغربية =فعلا هذا ما يجب أن يفهمه ساكنة مخيمات تندوف بأنهم مغاربة ويحق لهم للعودة والعيش بكرامة وتطور في وطنهم، وهذا ما يجب أن يفهمه بعض دعاة الانفصال داخل الوطن الذين يأكلون الغلة ويسبون الملةوينادون بالتفرقة بين المغاربة ولن يفلحوا في ذلك باذن الله مادام وجود أحرار وطنيين غيورين على وطنهم في كل جهات المملكة، الله ياخذ الحق في جنرالات الجزائر على ما اقترفوه في حق الشعبين الشقيقين من تأخر في التنمية والتقدم والرخاء، اما ان الأوان ليعودوا لرشدهم وطي كتابهم المتسخ بملف الصحراء وتدخلهم في شؤون بلد جار لايكن لهم سوءا أو تهديدا كما يزعمون ويلوحون في قنواتهم التلفزية والإذاعية وحتى الدبلوماسية، وكلنا عليهم الله عز وجل.
Do not say arab maghrib.please say grand maghrib or norg africa
Becouse we are imazighen thank you
حسب رواية الجمعية فإن طرد المغاربة من الجزائر وقع سنة 1975، وهو العام الذي نظم فيه المغرب على عهد الملك الراحل الحسن الثاني ما عرف بالمسيرة الخضراء لاسترجاع الأقاليم الصحراوية.
لا يزال بكاءُ الصغار يتردَّدُ على مَسامعه كل مرة يتذكَّر فيها ليلته الأولى بمخفر الشرطة بمدينة تلمسان، مُمسكين بتلابيب أمهاتهم، يُنصِتون لاستِجْداء
العشرات من النساء والأطفال والشيوخ المتوافدين تباعاً، متبوعاً بصُراخ رجال الشرطة وسبابهم. بعد 43 عاماً على ليلة تهجير وترحيل المغاربة من الأراضي الجزائرية، لا يزال ميلود الشاوش ، أحد ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ، يتحدث بغُصة ذارفاً الدموع على ما سمَّاه "مأساة" أصابته وعائلته، وهو لا يزال في عمر العاشرة.
إنشاء الله الجزائر ستفتح قنصلية لها في الداخلة ، و سينقلون الرئيس تبون إلى مدينة الدار البيضاء لتلقّي العلاجات ، و عند استيقاظه سيغمى عليه مرةً ثانية لأنه سيجد كل شيء تغيّر .
الخطوة المقبلة يجب أن تركًز على شيء واحد وهو : سحب ملف الصحراء من اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لأن مجلس الأمن لوحده قادر على إصدار القرارات الخاصة بالموضوع .
وبسحب الملف من اللجنة ستسحب معه كل خزعبلات وأوهام الجزائر والبوليساريو التي تتحدث عن إدراج القضية ضمن بند تصفية الإستعمار.
فاقد الشيء لا يعطيه ! الجزائر لا يمكنها فتح قنصلية لأنها ليست بدولة هي فقط مقاطعة فرنسية لها حكم ذاتي بمرسوم فرنسي