ولعلو: دسترة الأمازيغية مسألة إيجابية .. وإحلال الدارجة مكان العربية خطر

قال فتح الله ولعلو، الأستاذ الجامعي وزير المالية الأسبق، إن ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011 كان مسألة إيجابية، مبرزا أن هذا الترسيم شيء أساسي، لأن فيه إغناء للهوية الوطنية وتقوية للكيان.
وفي المقابل، حذر ولعلو، في ندوة رقمية نظمتها جمعية رباط الفتح حول موضوع “اللغة العربية والعلم”، من دعوات إحلال الدارجة مكان العربية الفصحى في المدرسة، قائلا: “هذا خطر وتراجع فكري”، وعلل موقفه بكون الدارجة غير قادرة على التنظير وأن تكون مَرجعا كاللغة العربية الفصيحة.
واعتبر ولعلو أن هناك علاقة جدلية بين قوّة أي لغة وبين قوة الكيان (الدولة) الذي يحملها، ضاربا المثل باللغة الإنجليزية التي اكتسبت قوتها من قوة الولايات المتحدة الأمريكية، واللغة الصينية التي يتوسع نطاق استعمالها بفضل الصعود الهائل للصين التي تتبوأ حاليا الرتبة الثانية في قائمة أقوى اقتصادات العالم وتطمح إلى أن تكون الأولى خلال العشرية المقبلة.
وأبرز المتحدث أن اللغة العربية كانت قوية إبان فترات تاريخية سابقة، وكانت لها قوة إشعاع وعطاء خلال حكم المسلمين للأندلس، لكون الكيان الذي كان يحملها آنذاك كان قويا، مشيرا إلى أن الذي حدث بعد ذلك هو أن أوروبا بدأت الإصلاح الديني والثقافي، ثم جاءت الثورة الصناعية، وهو ما جعل اللغات الأوروبية تغزو العالم.
واعتبر وزير المالية الأسبق أن اللغة العربية “لغة قوية ومنيعة، لأنها لغة دين وحضارة، واستمدت قوتها تاريخيا من قدرتها على الأخذ والعطاء”، مشيرا في هذا السياق إلى أن اللغات اللاتينية، مثل الإسبانية والفرنسية والبرتغالية، “تتضمن ما لا يُتصور من كلمات من أصل عربي، وهذا يعني أنّ العربية لها قدرة على تطعيم لغات أخرى”.
وأوضح المتحدث أن النقاش حاليا ينبغي أن يتجاوز سؤال “هل اللغة العربية قادرة على مسايرة العصر؟”، إلى مناقشة “واقع العرب، لأن واقع الكيان هو الذي يحدد قوة اللغة”، مضيفا أن “اللغة الصينية بدأت تفرض وجودها لأن الكيان الصيني قوي، بعدما تحولت الصين من دولة متخلفة إلى ثاني قوة اقتصادية في العالم”.
وعرّج ولعلو على “واقع العرب” قائلا إن الصدمة النفطية عام 1976، التي غيّرت العلاقة بين الشمال والجنوب، “كانت للأسف نقمة، لأنها أفرزت التيارات التراجعية، ونمّت أنظمة الحزب الوحيد وأنظمة العسكر كما هو حال جيراننا (في إشارة إلى الجزائر) وفي بلدان أخرى، وأدت إلى انتشار اقتصاد الريع”.
من جهة ثانية، دعا وزير المالية الأسبق إلى استثمار اعتراف دستور المملكة بمختلف المكونات المشكّلة للهوية المغربية، من أجل تقوية “تمغربيت”، قائلا: “نحن جزء من العالم لكننا مغاربة، وعلينا أن نقوي تمغربيت دفاعا عن كياننا”، لافتا إلى أن “الكيانات المشكّلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعيش لحظة ضعف يتطلب تجاوزها إصلاحا سياسيا واقتصاديا وثقافيا”، على حد تعبيره.
الدارجة لهجة والشلحة حتى هي لهجة ماشي لغة كبرت وقريت فالدار البيضاء ما عمرني عرفت معنى العنصرية حتى خدمت باحد الأقاليم الجنوبية شفت العجب الشلح لبيض كايحتقر الشلح الاسود لا يجوزه ولا يكون امام مسجد ولا قاضي الجماعة وفيهم ناس كثار لا يحبون العرب وينافقونهم فقط اما خوفا من سلطتهم او طمعا في مالهم الا من كان منهم متشبع بالدين فهذا رجل عادي لا يحمل تلك الافكار العنصرية اقسم بالله حتى هاذ الشي لي كتبت الى كاين وطبعا الناس لي مثلي يحسون ويلاحظون ويعيشون هذا الامر
يجب الإتجاه إلى اللغة الحية مثل الإنكليزية لأنها لغة التطور و التكنولوجيا و العربية يجب إحترامها لأنها لغة القرآن و بدون قواعدها لا يمكن فهم معاني القرآن، اما الأمازيغية فهي لغة ميتة لأنها لا تنفع في العلوم أو التطور و هذا لا يعني الإنقاص منها بل الواقع يفرض هذا، علينا التوجه للإنجليزية كلغة ثانية بعد اللغة العربية أما الفرنسية فلا تنفع في شيئ سوى التباهي أمام الأميين و الأصدقاء لا غير.
اكبر دولة اسلامية هي اندونسيا ولش كيقريوا بالعربية؟؟؟؟؟
لا وثم لا وهي دولة متقدمة مقارنة بعربان…
استعمرنا بالعربية وهي ليست لغتنا..
دين شيى واللغة الشعب شي اخر…
اللمازيغية والدارجة هي لغتنا كمغاربة..
الطفل كيهضر فالضار بالامازغية والدارجة كيمشي لمدرسة كيقريوه بالفصحى،مكيفهم والوا اصلا..
ههههه علاه مزال تايهضر هذا….؟؟؟
سير سير كمل نعاسك…..انتهيت انت و الجيل ديالك….
من أجل أطاريح عربية رقمية؟
لا أنكر أن هناك عشرات الأطاريح العربية سيظل لها حضورها ودورها في حياتنا الجامعية والثقافية، وإذا طلب مني الجواب عن السؤال الذي أطرح، سأجيب بدون تردد إنها كل الأطاريح التي اشتغلت بتحقيق النصوص العربية القديمة، لأنها وفرت لنا مادة «المدونة العربية الكبرى» وجعلتنا نطلع عليها بعد أن نفض الغبار عنها، بعد نقلها من المخطوط إلى المطبوع. هذا هو العمل الأساسي. أما تحليل ما قدمته لنا تلك التحقيقات فمتغير بتغير المناهج وتطورها.
كان المطلوب منا مع الثورة الرقمية أن نضطلع بالعمل نفسه: جعل تلك المدونة الكبرى مرقَّمة، وليس مرقمنة. وكان يستدعي هذا تكوينا جديدا للأكاديمي ـ العالم بالرقميات، على غرار المحقق، أي: العالم بقراءة النصوص المخطوطة، والعارف بمواطنها، والمغامر بالسفر للبحث عنها، والقادر على فك شيفراتها بالعمل الفيلولوجي الذي لا يمكن أن تضطلع به إلا القلة القليلة من الباحثين الموسوعيين.
سعيد يقطين
قانون الانفصالية الفرنسي
تعتبر فرنسا أن جزءا كبيرا من مشاكلها مع مسلميها مرده بلدان الأصل، وتعمل على تنميط في مستعمراتها السابقة، في ما يخص شأن العبادات والتربية، من خلال توصيات، أو مساعدات مشروطة، أو ببساطة إلى نوع من التماثل
حسن اوريد
أكثر شي ء سينصف اللغة العربية ويحقق لها العدالة ويثبت بالتجربة أنه لا مناص منها هو اختيار الدارجة للكتابة والتعليم .
التعاليق المكتوبة بالدارجة دائما تثبت هذا الكلام وهذا المعطى .
الرواية العربية والبدايات
فقد كان جريئا بما فيه الكفاية ليعترف بصوت مسموع أن سرديات التنوير هي تمصير وتعريب، وأن دورنا ينحصر بالدوبلاج
صالح الرزوق
لو دخلت اللهجات الامازيغية كلغات وطنية للدستور لكان ذلك ايجابيا. اما وخلق لغة في المختبر وجعلها رسمية فذلك عبث. مع الأسف. ولعلو لا يعي ما يقول جيدا.
اللغة العربية “لغة قوية ومنيعة، لأنها لغة دين وحضارة، واستمدت قوتها تاريخيا من قدرتها على الأخذ والعطاء”، مشيرا في هذا السياق إلى أن اللغات اللاتينية، مثل الإسبانية والفرنسية والبرتغالية، “تتضمن ما لا يُتصور من كلمات من أصل عربي، وهذا يعني أنّ العربية لها قدرة على تطعيم لغات أخرى”.
بنكيران يستطرد من جديد و يطير يحلل عميقا السياسة الفارسية و يوضح بجلاء عقيم تبعية نصر الله لايران و ان الخطاب لا يكون الا مع الخامنائي و هذا الاضطراد ما هو الا لقضاء حاجة اخرى تخص خسيسة نفسه يمنعني حياء جلاء معانيها الى حين و بنكيران من يكون اكثر من عالم باحث بالتاريخ و متخصص اركولوجي و هذا هو بنكيران بكل تواضع مؤرخ عميق باحث صائد حامل فخاخ صيد طيور
ثم من اين له بالتناقض و من اين له بالبلوكاج و باقي الالاعيب المتبقية
ان الامازيغية و الدارجة هما اللغتان الوطنيتان و الشعبيتان للمغرب و لكل دول شمال إفريقيا…و ليعرف ولعلو أن لو تم الاعتناء بهاتين اللغتين و تطويرهما و و الاعتناء بهما و التدريس بهما و العمل بهما في كل المجالات و لكل هده المدة التي تعامل بها المسؤولون كما فعلوا للغة العربية الفصحى لاصبحت هاتان اللغتان مثل اللغتات النرويجية و الإسرائيلية اللتان لا يتعدى الوقت الدي تم التعاطي معهما و العمل بهما في بلديهما ستين سنة الماضية وهما الآن لغتان حيتان تدرسان في الكثير من دول العالم …اما اللغة العربية الفصحى فمن المؤكد إنها لن تليق إلا للمساجد و خطب ايام الجمعة لأنها لغة دين فقط …
الى صاخب تعليق رقم 1 قالك اسيدي لا يحبون العرب وينافقونهم فقط اما خوفا من سلطتهم او طمعا في مالهم ههههههههه ما شاء الله عليك، طمعا في مالهم حلل وناقش، اما تخجل من كلامك ،انت اولا لاجئ في المغرب ،بلدك الاصلي هي الجزيرة العربية ما دمت تقول انك عربي ووو ، مع احترامتي للعرب، نحن الامازيغ استضفناك ورحبنا بك وتقول في صاحب الدار كل هذا البهتان، انصحك اقرأ التاريخ لحقيقي للمغرب عاد تكلم