ولي العهد السعودي وأمير قطر في جولة بـ"العلا"

ولي العهد السعودي وأمير قطر في جولة بـ"العلا"
الثلاثاء 5 يناير 2021 - 23:46

اصطحب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في جولة بمدينة العلا التاريخية شمال غربي المملكة التي احتضنت القمة الخليجية رقم 41.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية عبر “تويتر”، صورة تجمع ولي العهد، مع أمير قطر داخل سيارة يقودها الأول، مشيرة إلى أنها جولة للمسؤولين الخليجيين في صحراء العلا.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية، مقطع فيديو، عبر حسابها بتويتر، قالت إنه يشير إلى جولة لولي العهد مع أمير قطر في مواقع أثرية بمحافظة العلا، دون تفاصيل أكثر.

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‫تعليقات الزوار

5
  • maroc
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 00:03

    الخوف من بايضن يرغم ولي العهد التصالح مع أمير قطر

    -14
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  • Aziz
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 00:16

    je souhaite bon courage et bon rassemblement pour les dirigeants qui aiment notre pays et notre roi ,vive le maroc

    0
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  • محند
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 00:22

    مبروك الصلح لإخواننا في الخليج. انتم احبابنا وأشقاؤنا ودائما معنا في السراء والضراء. نحبكم في الله!

    3
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  • انا
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 00:22

    هنيئا للشعبين القطري و السعودي بهته المصالحة التي ستكون في صالحهم لا محالة

    4
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  • سعيد
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 00:44

    نتمنى من الله تعالى ان يشمل الصلح العلم المعتقلين في السعوديه خصوصا الشيخ سلمان العودة الذي اعتقل من اجل الدعوة إلى الصلح بين السعودية وقطر

    1
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