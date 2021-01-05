ولي العهد السعودي وأمير قطر في جولة بـ"العلا"

اصطحب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في جولة بمدينة العلا التاريخية شمال غربي المملكة التي احتضنت القمة الخليجية رقم 41.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية عبر “تويتر”، صورة تجمع ولي العهد، مع أمير قطر داخل سيارة يقودها الأول، مشيرة إلى أنها جولة للمسؤولين الخليجيين في صحراء العلا.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية، مقطع فيديو، عبر حسابها بتويتر، قالت إنه يشير إلى جولة لولي العهد مع أمير قطر في مواقع أثرية بمحافظة العلا، دون تفاصيل أكثر.