ولي عهد السعودية يجري عملية جراحية ناجحة
هسبريس ـ متابعة
الخميس 25 فبراير 2021 - 11:46
أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عملية جراحية ناجحة غادر على إثرها المستشفى، وفق ما ذكر بيان رسمي.
وأكد الديوان الملكي السعودي أن “الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، تكللت بالنجاح”.
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على الأقل أجرى العملية في بلده، ليس كمن يتبجحون بأن لهم أحسن منضومة صحية، و يقومون بأبسط العمليات الجراحية خارج البلاد
صباح الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، تكللت بالنجاح” ها ليعجبني الأولوية
أرجو من العلي القدير أن يشفيك و يديم عليكم الصحة والعافية لخدمة بلاد الحرمين الشريفين ، وأ طال عمركم.
اجراؤه العملية في بلده يظهر حجم العمل الذي تقوم به بلده في تطوير منظومتها الصحية والتعليمية فضلا عن خطط تحويلها لمركز الشرق الأوسط في مقبل العقود عكس دول صدعت رؤوسنا بالمخططات والبرامج والمناظرات ولا اثر لأي إصلاح بل يفسدون أكثر مما يصلحون