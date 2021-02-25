ولي عهد السعودية يجري عملية جراحية ناجحة

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عملية جراحية ناجحة غادر على إثرها المستشفى، وفق ما ذكر بيان رسمي.

وأكد الديوان الملكي السعودي أن “الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، تكللت بالنجاح”.