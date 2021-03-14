وهبي: "البام" يطمح لرئاسة الحكومة .. وأطالب بإلغاء مجلس المستشارين

وهبي: "البام" يطمح لرئاسة الحكومة .. وأطالب بإلغاء مجلس المستشارين
الأحد 14 مارس 2021 - 21:00

أكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن “البام” سيكون بديلا لمن يوجدون اليوم في الحكومة، خلال انتخابات 2021؛ وذلك ضمن برنامج “نقاش في السياسة”، الذي يبث على منصات هسبريس عبر “فيسبوك” و“يوتيوب”.

وأوضح وهبي أن حزب “الجرار” سيعتمد على أزيد من 80 في المائة من برلمانييه الحاليين لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معلنا أن الحزب وإن كان لا يملك تصورا حول عدد المقاعد التي سيحصل عليها فإنه سيغطي جميع الدوائر.

وشدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على أن “البام” مشروع كبير جدا بدأ المغاربة يستوعبونه ويحتضنونه، كما أنه أصبح حزبا مخيفا للفرقاء لأنه يتقوى يوما بعد يوم، رافضا ربطه بالسلطة والتي “طلقناها وأصبحنا أرامل”.

واعتبر وهبي أن حزبه يطمح لرئاسة الحكومة؛ ولكنه لا يمكن أن يدعي أنه سيحتل المرتبة الأولى، رغم أنه يطمح مثل جميع الأحزاب إلى هذا الهدف، معتبرا أن “ذلك رهين بإرادة الناخبين والتي لا يمكن تجاوزها في هذا الصدد، والتي سيقدرها حزبه كيفما كانت النتيجة”.

وضمن حديثه عن علاقته بالفرقاء السياسيين، قال إن هذه العلاقة رغم ما حدث يجب أن يحكمها التعاون وليس التفاوض، مشددا على أن “مطالب إدريس الأزمي الإدريسي بحل حزب الأصالة والمعاصرة نوع من الشرود السياسي لشخص مستقيل لا يمثل الهيئة التي ينتمي إليها”.

كما أكد وهبي أنه “تربطه علاقة جيدة مع سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعبد الإله بنكيران، ولا يمكن أن تتأثر بما وصفها حوادث السير رغم الخلافات السياسية بينهم، وأنه لن يتخذ موقفا سلبيا من “البيجيدي””، مشددا على تمسكه بالاعتذار على الأخطاء التي ارتكبها الحزب وأن المعني به جميع الأحزاب.

وفي هذا الصدد، أكد وهبي أن هدفه هو تغيير علاقة الأصالة والمعاصرة مع الأحزاب من حالة الصراع إلى التعاون والتنافس، مشيرا بخصوص علاقته برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار “لم أشتم عزيز أخنوش يوما ما؛ بل انتقدته كقوة مالية تؤثر في السياسة، ولم أهنه يوما”.

وأضاف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن انتقاد مسار أخنوش وتياره كان بسبب بعض التصرفات التي تمس “البام” من طرفه، موضحا أن “العلاقة مع الأحرار اليوم جيدة بعد تجاوز العديد من الخلافات، وأصبح أخنوش يتعامل معنا الند بالند”.

وعلاقة بالدستور، أكد وهبي أنه يتطلب تعديلا بعد عشر سنوات؛ ولكن بعد الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه “يطلب من الله كل صباح أن يستيقظ ولا يجد مجلس المستشارين بين مؤسسات الدولة”.

وشدد على أن مجلس المستشارين لا دور له اليوم سواء شكلا أو مضمونا، داعيا إلى إلغاء الغرفة الثانية التي تشكل تكرارا للعمل وعبئا على مالية الدولة، وإلى تطوير دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وإعطائه مهام وصلاحيات أخرى.

انتخابات 2021 حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي مجلس المستشارين

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‫تعليقات الزوار

35
  • محمدين
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:05

    البام سيرأس الحكومة في بلاد الواقواق

    -8
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  • Malik
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:10

    ملي شفت العنوان : البام يطمح لرئاسة الحكومة، كان اصحبلي اشرح برنامج العمل ديالهم..
    ملي قريت لمقال بالي بحال ديما مكاين غي هدرة دراري صغار

    21
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  • مواطن غيور1
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:11

    السلام عليكم
    أخشى على هدا الشعب المسكين والدي كل مرة يجربون فيها الأحزاب كلها على ظهره من اليمين إلى الشمال والوسط، وكل حزب يمر ويجرب ويتعلم الحجامة والحلاقة في رأس الشعب المسكين.
    النتيجة شعب أصلع أقرع لا تعرف تقليعته هل هي عصرية أم تقليدية أم شي حاجة في شكل!؟
    لنا الله ولكم المغرب.

    27
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  • saad
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:11

    موصلتيش ليها احتا فاش جاكم كلشي وفرو ليكم الحجر والشجر والمال والسلطة عاد غتوصلو دبا .. وإلا لبقيتو غير بوحدكم فالمغرب .. كونو تحشمو شوية واعتذرو على داك الشي لدرتو فالمغاربة قربتو تقاطعو الطريق .

    4
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  • John Snow
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:11

    من خلال كلامه تحس بأنه يتكلم على الحصول على الكعكة والمنصب والفيلا والسيارة، لم يدكر مرة ولو حتى كدبا أن يريد حل مشاكل المواطنين. سياسيين ديال 0.10 درهم

    14
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  • مغربي حر
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:13

    اتفق مع السيد عبد اللطيف وهبي في مقترح الغاء مجلس المستشارين و اضيف اليه مقترح تقليص عدد مجلس النواب الى النصف

    27
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  • ابن عمي
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:14

    دابا تتقول بأنك غاذي تزوال مجلس المستشارين لكن فاش تنجح في انتخابات كلامك يكون حبر على ورق

    14
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  • الباعمراني،
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:14

    المهم ان يدهب حزب تجار الدين الى مزبلة التاريخ،، علما ان المغاربة لم يروا في عهدتهم سوى الكوارث ، منذ ان دخلوا للحكومة وهم ينتهجون سياسات ظالمة ومجحفة في حق الطبقة المستضعفة بالمغرب،،

    13
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  • م المصطفى
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:15

    كما قال عبد اللطيف وهبي، فإن البام يطمح لرئاسة الحكومة.
    فمن حقه ذلك ، وكما يقول المثل الفرنسي : Que le meilleur gagne
    إلا أن أجمل ما قاله هو إلغاء مجلس المستشارين، والأجمل هو إلغاء التقاعد للبرلمانيين والمستشارين.

    7
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  • Kamal9
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:15

    كل واحد كيضرب على مصلحته الشخصية .
    لا تغيير نفس السيناريوا. جميعهم

    14
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  • أحمد
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:16

    الانتخابات اقتربت لذلك أصبحت مطالب من كنا ننتظر منهم تحقيق مطالب الشعب أكثر من مطالب الشعب نفسه . وهذا استدرار لعطف الناخبين وتسول للأصوات ليس إلا. والسعب عاق بيهم كاملين.

    4
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  • Bra nait
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:17

    اتمنى ان يفوز البام او اي حزب آخر باستثناء البجيدي.. لان صلاحيته انتهت والبواجدة جعروا وتغولوا وبغاو ارجعوا بزز…وأدعو المغاربة الأحرار للمشاركة بكتافة في الانتخابات المقبلة وقطع الطريق على البواجدة..وانشاء مجموعات التوعية والدعوة إلى المشاركة في التصويت العقابي على البجيدي في كل المواقع الاجتماعية…لان عودة البجيدي إلى الحكومة سيؤدي إلى قلاقل اجتماعية لا تحمد عقباها نتمنى الاستقرار لبلدنا امام التحديات المستقبلية الصعبة .

    5
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  • Samir
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:17

    كلام فارغ، صوت عليكم فنتخابات الاخيرة مشيتو المعارضة اومادرتو والو 000000

    5
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  • Abdelhak
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:19

    إلغاء مجلس المستشارين كلام في الصميم إهدار المال العام لا أقل ولا أكثر.

    14
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  • شواهد عليا..وعاطل
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:20

    السي وهبي انتم طلفتو السلطة واصبحتو ارامل…..الشعب كله طلق..الاحزاب وزاد حتى….اللنتخابات….واصبخ..يتيم..من الجميع…. ….اما المستشاربن…فالغرفة الثانبة فهم..عبء……على الخزينة العامة…..واقول.لك….ان .مسرحبتكم…جميعا…..فاق..وعاق بها الشعب…وخصوصا..حاملين الشواهد العليا….لا..لا…لا انتخابات..من الشباب والشابات…..العاطلين عن العمل

    6
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  • السلاوي
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:21

    فعلا مطلب مهم .فالمغاربة لطالما طالبوا بالغاء مجلس المستشارين والاكتفاء بمجلس واحد هو البرلمان حفاظا على الانسجام وايضا وهو المهم المال العام وخصوصا اننا دولة غارقة في المذيونية ولنا مشاكل كثيرة وحبذا لو تم تقليص حتى من عدد البرلمانيين والوزراء مستقبلا

    4
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  • jamal
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:21

    ونعم القول فعلا يجب إزالة الغرفة الثانية إنها عبارة عن تبديد المال العام دون أي جدوا أما فيما يخص رئاسة الحكومة يجب عليكم الرجل المناسب في المكان المناسب وروح الوطنية لأن الشعب سئم من تكرار الشعارات والضحك على الدقون لطفا بالمغاربة جزاكم الله خيرا ……

    2
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  • عبد المالك
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:22

    كل ما قاله السيد وهبي على حق. فعلا، مجلى المستشارين لا يقوم بدور ملموس، والمال الذي ينفق على تسييره قد يفيد أكثر في مشاريع اجتماعية يحتاج لها البلد أكثر. وربما يمكن تقليص عدد المستشارين. فالغرفة الثانية في الولايات المتحدة فيها ١٠٠ عضو فقط. وما حجم ميزانية المغرب مقارنة بالولايات المتحدة؟

    2
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  • ابو سلمان
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:26

    سئمنا من خطاباتكم وشعاراتكم المملة كل الأحزاب ملة واحدة لا يهمكم المواطن بقدر ما يهمكم مصالحكم الشخصية والمناصب والسلطة والاغتناء وما إلى ذلك ، لم تعد لنا الثقة في أي كان بعد الصدمة التي تلقيناها من تجار الدين المنافقين لا سامحهم الله الذين اغرقوا البلاد والعباد في وضعية مزرية و جد سيئة

    0
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  • هشام
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:26

    وانا أطالب بإاغاء البرلمان والأحزاب والحكومة وترك الدولة العميقة تستمر في حكمها.

    6
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  • رأي
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:26

    نريد وجوه جديدة بعيدة عن الأحزاب

    3
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  • محمد
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:26

    معك الحق السبد اافاضل يجب الغاء مجلس المستشارين حالا دون تاخير .لا معنى له

    3
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  • السعيد
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:27

    شخصياً أتمنى الإطاحة بحزب المنافقين وليتولى السلطة أيا كان …
    نحن المغاربة نتبرأ من منافقي النذالة والتعمية …

    4
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  • تاوناتي- فرنسا
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:28

    مجلس المستشارين عبء كبير لأنه لا فاءدة منه.. ومجلس النواب عبء لأنه لا يقوم بمهامه، و أغلبية اعضاءه لا يعرفون ماهو دور البرلماني.. و الأحزاب عبء، لأنها لا تقدم و لاتؤخر ، مجرد دكاكين، و تشكل اكبر عبء على الدولة..اتركوا الملك يقود البلاد، بأشخاص معينين من طرفه..فنربح الأموال الطاءلة التيى تنفقها الدولة على أشخاص عديمي الكفاءة..ولتبقى لكم صداقتكم مع بن كيران و العثماني..

    1
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  • belahcen
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:29

    أن ما نريد اعادة هيكلة الاحزاب وتنافسية شريفة في الانتخابات المقبلة .والغاء 50% من مقاعد البرلمان وكذلك من مجلس المستشارين .لان نسبة المنخرطين في الانتخابات لا تكون نسبة 50%من المواطنين. لهذا نريد أن تنهض الاحزاب بإدراج قوانين جديدة وانتخاب مكاتب الاحزاب بوجوه جديدة شابة لان الآخرون اكل الدهر عليهم .فان المواطن فقد الثقة فيهم ونريد تعويض سياسة جديدة والتزام المرشحين بالالتزام بمشروع المقدم في دعايتهم الانتخابية.

    0
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  • ديمقراطيشية
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:34

    خمسون من المئة من الأصوات لن ينالها أي حزب وبالتالي لن يستحق أي حزب قيادة الحكومة .اية دمقراطية هذه ان يقود حزب حكومة بعشرة في المئة إذ مجموع أصوات البرلمان الحالي حمسة وعشرين في المئة من المسجلين.

    -1
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  • َمواطن
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:37

    مجلس المستشارين ماهو الا ريع للاحزاب والمنتخبين

    1
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  • grand pere
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:37

    هاد السيد راه غير كيخربق لا يفقه في السياسة شيء
    هو لم يعرف ان الدولة تريد حزب له شرعية تاريخية لكي لا تدخل في جدال الكلام الفارغ : حزب الدولة او حزب المخزن اوا افهم الفاهم

    -1
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  • مواطن2
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:37

    الحديث كله عن الاحزاب السياسية وحروبها فيما بينها وحروب اعضائها مع بعضهم ولا حديث عن مصلحة المواطنين. كلها حول الفوز باكبر عدد من المقاعد ومن سيتراس الحكومة …وبالتالي من سيفوز ليتمتع بالامتيازات التي لا حصر لها….شيء ايجابي ورد في المقال هو موضوع الغاء غرفة المستشارين وهو امنية جميع المغاربة….هي غرفة يعجز حتى العباقرة عن تحديد مهامها والفائدة منها….هذا لا يمنع تفاؤل المواطنين بالتغيير. وقد يكون فوز السيد وهبي وفريقه سببا في التغيير… من يدري ؟

    -1
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  • امازيغي باعمراني
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:38

    سير سير ليك شي جماعة قروية في تارودانت الشمالية او شي بلدية في تارودانت حتى تكون عندك تجربة في التسيير عاد فكر في رئاسة الحكومة.الناس كيحلموا باليل وانت كتحلم بالنهار.

    -1
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  • منافسة غير مفهومة
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:38

    منافسة السيد عبد اللطيف وهبي رئيس البام في الانتخابات المقبلة غير مفهومة؛ بل حتى أفكاره واستراتيجيته السياسية المقبلة مبهمة وغامضة ::::وفي اعتقادي أن البام ادا استفرد برئاسة الحكومة قد يتحالف مع أعداء الأمس لان كل شيء ممكن ادا اقتضت الضرورة.

    -1
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  • ملاحظ فقط
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:41

    صراحة رغم أني لا أصل بصلة للسياسة لا من قريب و لا من بعيد خاصة بعد أن قطعت معها شعرية معاوية منذ أزيد من عشر سنوات . إلا أني أرى و الله أعلم أن الحزب الوحيد الذي تتوفر فيه تقريبا جل الشروط للنجاح لا من حيث التركيبة الحزبية و لا من حيث الكفاءات التي يتوفر عليها و لا من حيث اعتماد مقاربة النوع و لا من حيث العقلية و الأفكار السائدة داخل الحزب و لا من حيث المكتسبات هو حزب الأحرار . بشرط واحد فقط في نظري هو أن تعطى الأمانة العامة قبل الإنتخابات للسيد مولاي حفيظ العلمي نظرا لما أنجزه من نجاحات خاصة على المستوى الإقتصادي و بالظبط ما تم تحقيقه خلال الجائحة و اشتغاله في صمت و تفان قل نظيرهما دون أن نغفل دور السيد أخنوش أيضا لكن تبقى هذه وجهة نظر خاصة لا أكثر . و الله ولي التوفيق

    -1
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  • taik mohamed
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:42

    انا متفق معه بازالة مجلس المستشارين.بارك هجلس البرلمان فقط لكي توفر ااذولة هاذه المبالغ الباهضة لان الشعب في حاجة البها.ول الذولة واسع النضر.

    0
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  • Citoyen
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:44

    ، مشددا على تمسكه بالاعتذار على الأخطاء التي ارتكبها الحزب ، قبل دلك يجب عدم تزكية من تحوم حولهم شبهات الفساد والاعتدار للمواطنين المتضررين من شجع الصفقات العابرة للجهات حسب سلفكم

    -1
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  • Mohamed.Andam
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:49

    صراحةً السيد وهبي له مستوى عالي يستحق أن يكون رأيس الوزراء في المغرب هاد ما استنتجت من مقابلته مع جريدة هسبريس تحياتي لك

    0
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