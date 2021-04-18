وهبي: تحكُّم التكنوقراط في القرار السياسي أكبر خطر يهدد المغرب

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إن أكبر خطر يهدد المغرب “هو دفع التكنوقراط إلى التحكم في القرار السياسي”، مبديا رفضه “لوضع السياسة في خدمة الرأسمالية”.
جاء ذلك في ندوة نظمتها مؤسسة “الفقيه التطواني” ضمن سلسلة الندوات، التي تخصصها لاستضافة الأمناء العامين للأحزاب السياسية خلال شهر رمضان.
وهبي انتقد أيضا الأحزاب السياسية، وقال إنها “تفرّ من تقديم أجوبة للأسئلة الكبرى، وتتجه إلى المشاكسات التي لا تليق بتجربتنا الديمقراطية”.
وأوضح الأمين العام لحزب “الجرار” أن الأحزاب السياسية توجد أمام خيارين: “إما أن تتخلى عن دورها وتتوارى إلى أن تتحسن الأوضاع، أو أن تتحمل مسؤوليتها وتبحث عن حلول للتحديات التي نواجهها”، مضيفا أن “المستقبل مبني للمجهول بسبب الجائحة. لست متشائما ولكن هناك أسئلة كبرى تنتظرنا”.
واستهل وهبي العرض المقتضب الذي قدمه في بداية الندوة بالإشارة إلى أن الملف الحقوقي في المغرب “يشهد انعراجات تثير أسئلةَ حول صيغة التعامل مع هذا الملف الذي أصبح عبئا على المغرب”. وتابع قائلا: “علينا التعامل مع الملف الحقوقي بأريحية، وألا نعكّر النجاحات بالإخفاق الحقوقي”.
وجوابا عن سؤال عما إن كان المغرب يشهد “ردّة حقوقية”، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة: “ليست هناك ردّة حقوقية، ولكن هناك انزلاقات جزئية نناقشها، ونحن ضدها، ويمكن أن نتدبّرها مستقبلا”، معتبرا أن الملف الحقوقي “ينبغي أن يكون ملفا استراتيجيا لدى الحكومة المقبلة، لأنه المدخل الأساس للعملية الديمقراطية، وعلى رئيس الحكومة أن يكون واضحا في تدبير هذا الملف”.
وتحدث وهبي عن بعض الأحداث التي شهدتها الساحة الحقوقية مؤخرا، مثل تعنيف الأساتذة المتعاقدين، مؤكدا أن “السلامة البدنية غير قابلة للمس”. وقال: “من حق المحتجين أن يتظاهروا بسلم، ومن حق قوات الأمن أن تمارس مهامها سلميا”. كما عبر عن رفضه للاعتداء الذي تعرض له المناضل الحقوقي عبد الرحمان بنعمرو، قائلا: “لا يمكن أن يُجرّ أي مواطن في الشارع”.
وبخصوص ملف معتقلي حراك الريف، جدّد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة موقفه بالإفراج عن المعتقلين، مؤكدا أن هذا الملف “ينبغي أن يتم حله قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
وعلاقة بالانتخابات، قال وهبي إن ما يطمح حزبه إلى تحقيقه هو “أن تكون الديمقراطية هي الناجحة في الانتخابات المقبلة، ونأتي نحن ثانيا”، مشيرا إلى أن نجاح الديمقراطية في الاستحقاقات، المرتقب أن تجرى صيف السنة الجارية، “يقتضي أن ندخل الانتخابات بدون تدخل الدولة والإدارة، وبدون توظيف المال وهيمنة الأوليغارشية المالية”.
الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة جدد التأكيد على تخلّيه عن مبدأ “محاربة الإسلاميين”، الذي اتخذه حزب الأصالة والمعاصرة نهجا له عند نشأته، قائلا: “إذا كان العماري (إلياس العماري الأمين العام الأسبق للحزب) قد قال إنه جاء ليحارب الإسلاميين، فإنه حمل معه هذا الكلام يوم غادر. إلياس ليس مقدسا ونحن لم نأت لمحاربة العدالة والتنمية، بل لدعم العملية الديمقراطية. هذا موقفي وأنا ثابت عليه”.
وبالرغم من تأكيده بأن “الجرار” لم يأت ليحارب “المصباح”، فإن وهبي انتقد بشدة حزب العدالة والتنمية بسبب القاسم الانتخابي، قائلا إن “العدالة والتنمية ارتكب خطأ شنيعا في حق الأصالة والمعاصرة، لأنه عوض أن يحتج على أحزاب الأغلبية التي دعمت القاسم الانتخابي توجه إلينا وشتمنا، وهذا تصرف غير أخلاقي جرحَنا كثيرا”.
كما انتقد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حصيلة الحكومة الحالية، وقال بسخرية، حين حديثه عن تدبيرها لجائحة “كورونا”، إن “الحكومة ضرْبها الكوڤيد السياسي. هناك تعايش بئيس داخلها، حيث لا شيء يجمع مكوناتها”، قبل أن يعاود انتقاده لحزب العدالة والتنمية، المتزعم للتحالف الحكومي، محمّلا إياه المسؤولية الكبرى في غياب انسجام مكونات الأغلبية، “لأنه لم يستطع أن يكون حزبا محوريا”، على حد تعبيره.
هههه سي وهبي جا من تونس مفورمطي يكما كليتي الهريسا بزاف … نعم السياسي لا يشكل خطرا على المغرب ههه.
التكنوقراطيين هم املنا المتبقي و الوحيد المتبقي في السياسة، ماذا استفدنا من السياسيين على مر السنين ؟ نريد دخول هذه الفئة في مجال الصحة، التعليم و فتح استثمارات من شأنها النهوض بالجيل الصاعد و بالتالي انقاذ ما يمكن انقاذه.
السيد ناصر بوريطة تكنوقراطي ومن أحسن وأفضل الوزراء وهو ما أعطى للدبلوماسية المغربية مكانة مرموقة عالميا ويحسب لها ألف حساب.
Oui, on n’a vu aussi et on voit toujours les politiques à l’œuvre. Ils n’ont rien à envier aux technocrates
التكنوقراط هم صمام الأمان و الأحزاب هم أكبر خطر يهدد المغرب
مذا فعلت الأحزاب سوى الخراب في البلاد منذ الاستقلال الى الآن الجواب لا شيء كل التطور الذي تشهده البلاد يقف وراءه الملك و الاحزاب هم من يثبطون نمو المغرب
كلامك يا وهبي له مغالطات كانك تخاطب ناس جاو من كوكب آخر، أصلا الحزب ديالك جا غي كوكوت مينوت ليس له قاعدة شعبية
بشاااااخ على سي وهبي كلام غليظ جدا هههههه زعما بغيتي تجي نتا تفصل القرار السياسي على الرأسمالية أسيدي راك على هاد الحساب غادي تولي مناضل أممي
رأي مضحك ، للأسف السياسون في المغرب بدل أن يكونوا في مستوى المسؤولية أمام الوطن والملك والشعب ، يمعنون في استحمار المغاربة ولم يقوموا بتحديث ذهنياتهم و “على بالهم” أن المغاربة لا يزالون سذجا ولا يعرفون شيئا في السياسة ، نخبة سياسية صدئة ومتآكلة أكل عليها الدهر وشرب ، ونحن نقول أن التكنوقراط يشكلون خطرا على الأحزاب لأنها ليست في مستوى تطلعات المغاربة أمام نخبها التي ما فتئت تبحث عن مصالحها فقط ، وتستعمل الشعب عند الانتخابات وبعدها تتملق للملك ، أي صوتوا علينا لنشكل حكومة تفي بوعدها ، وبعد التصويت تتحول الحكومة فتصبح “حكومة صاحب الجلالة” ويا ليتها كانت كذلك هو مجرد وصف للتملق والنفاق لا أكثر ، ونحن نتمنى حقا أن تشكل الحكومة من تكنوقراط يعينهم ملكنا وفقط لا نريد لا انتخابات ولا تصويت لأن الأحزاب هي التي أوصلتنا لما نحن فيه وهي وحدها المسؤولة عن هذا التخلف الذي يرزح فيه المغرب ، فساد ونهب وريع ووزراء غير مسؤولين ومحسوبيات وزبونيات ، أليست الأحزاب هي من وراء هذه الآفات التي تفتك ببلادنا ؟ عندما ينخرط معلم أو موظف بسيط في حزب ثم يصبح برلمانيا ووزيرا ، ألا يضرب ذلك بعرض الحائط مبدأ الكفاءة ؟
أكبر خطر على المغرب هم السياسيون المتحزبون. لأنهم يصعدون بطرق ملتوية دون كفاءة. و التجربة أتبتت دلك.
السؤال المعاكس وما اعطت النخب الخزبية للمغرب سوي ناس دون كفاءة، واستغلال النفود والمصالح الشخصية ووووو، اظن ان حكومة تقنوقراط علي الاقل تتوفر علي الكفاءة اللازمة وهدا مانفتقد اليه….
الخطر الأكبر و الأفدح و الكارثي هم الأحزاب ، لا فائدة ترجى من ورائهم ، اللهمّ إغتناؤهم من الدعم الممنوح لهم من جيوب المستضعفين من الشعب . عشنا زمن حكومات التقنوطراط أيام الحسن الثاني ،كُلْ و وكّل ويخلّي للما منين يدوز ، أمّا حكومات الأحزاب تأكل حب و تبن و الباقي يهرف عليه رؤساء الجماعات و مَنْ على شاكلتهم من موظفين لصوص مرتشين .
اكبر خطر على القرار السياسي هو الكلام الفارغ للسياسيين..الذين لا يحسنون الا الكلام بسبب عدم وجود منطق رياضي في مسارهم الدراسي.
متى حكم التقنقراط هذا البلد؟ و ماذا قدم غيرهم؟ أيهم يعرف قيمة هذا البلد؟ أين هم الوطنيون الشرفاء الأحرار الذين يعرفون جيدا ما يحتاجه هذا الشعب المظلوم و المحروم من أبسط حقوقه، و حين أقول حقوقه لا أتحدث عن العيش الكريم و الملبس و المأكل و السكن .. هذه حقوق تكفل بها الله الذي أعد كل شيء لخلقه في الزمان و المكان إذ أعد كل شيئ للإنسان حسب ظروفه و بيئته. ما على الإنسان إلا أن يسعى سعيه. و لكن أتحدث هنا عن حق المعرفة و حق المعلومة و حق الولوج الى كل الخدمات التي ترشح الإنسان المناسب الى المنصب و المسؤولية المناسبين حتى دونما صنادق الإقتراع التي قد تكون سبابا في إحلال الفاسدين في مراكز القرا إن تكافؤ الفرص مبدأ غير صالح مهما كان بريقه ولمعانه فهو ثغرة يلج منها الفاسد الى مراكز القرار. يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ” إنا لا نولي هذا الأمر لمن يطلبه” الحكم ليس لطالبه ولكنه إختيار أمة. الحكم ليس للإمام حتى و إن كان صالحا و لكنه لعالم تقي عارف بما يحتاجه الناس ملم بثقافة عصره و تطلعات وطنه و يخاف الله في صغائر الأمور قبل كبائر الأمور،
المغاربة قاطبة حتى الاميون منهم استوعبو مادكرت اؤكد لك ان المواطنين جميعا وبدون استثناء فاقو باللعبة واختم لابلغ ان السفينة التي يقودها هدا الربان مالها الغرق لا محالة فاتمنى ان اكون مخطءا
الخطر الأول هو في غياب الديموقراطية في مقابل تغول دولة الفساد والتسلطية. غياب الديموقراطية وتغييبها يتم بحجة واسم عدم نضج الشعب لها؟ماذا فعلت دولة الفساد والديكتاتورية لإنضاج الشعب؟ عملت على تحطيمه و تهشيم عظامة بشكل ممنهج سياسيا،اقتصاديا،اجتماعيا،مجتمعيا وتعليميا!ماذا حقق الفاشلون المحتكرون للثروة والحكم بعيدا عن الشعب وإبعادا وتهميشا له؟هل خرجنا من التخلف بدون حكم الشعب أم نزلنا للدرك الأسفل منه بالفاشلين من أصحاب المناصب النصبية؟الخطر الثاني هي هذه الطبقة السياسية الاحتكارية، الانتفاعية، الانتهازية،الريعية،الطفيلية،البيليكية!مسؤولة بتواطئها،صمتها وخضوعها الخنوع المذل في زمن الكلمة الحرة و زمن صعود الديموقراطية وتحرر الشعوب!الخطر الثالث يتمثل في فساد العقيدة الأمنية التي انزلقت للترويع، الترهيب، التعذيب، الفرقشة،العرينة والتشهير بالكاميرات الذكية في زمن السياسات الغبية!العقيدة الأمنية السليمة هي الحماية والتطمين!الخطر الرابع هو القنبلة الاجتماعية واتساع هوة الفوارق الاجتماعية!الثراء الفاحش المستفز المحتكر الناهب و المهرب في مقبل أحزمة الفقر،الفاقة والصفيحيات!
* كون هاني آسي وهبي , مزيان لما نبهتنا الى ذلك , سنصوت
على حزبك بكثافة لكي لا تكون حكومة تقنوقراط . عاهدناك
و وعدناك بالرغم في الصورة تبدو أنك تسخر منا . ههههه