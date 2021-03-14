وهبي.. نقاش في السياسة

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تعليقات الزوار1
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21:43
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احتجاج وطني يجمع "أطر الأكاديميات" في الرباط
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15:16
صرف الدرهم يرتفع بالأورو ويتراجع أمام الدولار
كيفاش الموسقيين فالتلفزة خدامين ههه؟؟!! وموسقيين المطاعم والأعراس ممنوعين !! وعاد قطاع غير مهيكل أي بدون تعويض… عام د البطالة بأمر من السلطات بدون تعويض….المصاريف والكرا والاطفال ما ذنبهم؟؟؟ والمقاطعات عامرين ومديرية الضرائب والطوبيسات والمدارس وووو غير منطقي وليس بعلم هذا وليس بحق