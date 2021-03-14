أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • newtetoua
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:37

    كيفاش الموسقيين فالتلفزة خدامين ههه؟؟!! وموسقيين المطاعم والأعراس ممنوعين !! وعاد قطاع غير مهيكل أي بدون تعويض… عام د البطالة بأمر من السلطات بدون تعويض….المصاريف والكرا والاطفال ما ذنبهم؟؟؟ والمقاطعات عامرين ومديرية الضرائب والطوبيسات والمدارس وووو غير منطقي وليس بعلم هذا وليس بحق

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
وهبي.. نقاش في السياسة
الأحد 14 مارس 2021 - 21:32 1

وهبي.. نقاش في السياسة

صوت وصورة
سيارات فارهة لزبناء "DFSK"
الأحد 14 مارس 2021 - 19:20 2

سيارات فارهة لزبناء "DFSK"

صوت وصورة
جمال الدبوز في جنازة والده
الأحد 14 مارس 2021 - 17:44 22

جمال الدبوز في جنازة والده

صوت وصورة
الفضلي يطلق أغنية جديدة
الأحد 14 مارس 2021 - 10:36

الفضلي يطلق أغنية جديدة

صوت وصورة
وهبي .. القاسم والمعارك‎
السبت 13 مارس 2021 - 17:29 7

وهبي .. القاسم والمعارك‎

صوت وصورة
خلافات زوجية تنتهي بفاجعة
السبت 13 مارس 2021 - 16:59 26

خلافات زوجية تنتهي بفاجعة