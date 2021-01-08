وهبي وكعكة المستشارين

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la politique au maroc n est pas une cake c une tres belle pièce montée . c la clé qui ouvre la caverne d ali baba et ke génie de la lampe sort et te dit l argent been eddik. et rien a craindre tu ne fera pas de prison . et tu voles tu voles tu voles . (voler pas voler dans les aires )….comme il est beau l e maroc .et comme il est décevant pour nous .nous les citoyens ou contribuables.