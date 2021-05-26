"ويب هيلب" توفر 500 وظيفة في عدة قطاعات

قالت “ويب هيلب”، الشركة الرائدة في مراكز خدمة العملاء في المغرب والمتخصصة في الإرشاد والتوجيه عن بعد، إنها تسعى إلى تنفيذ إستراتيجيتها لدعم الشباب وتوفير فرص العمل وتطوير نموها وديناميكيتها السوقية.

وأشارت الشركة ذاتها، في بلاغ لها، إلى أنها تراهن على زيادة ديناميكية التوظيف في مكاتبها عبر التراب الوطني، وذلك في جهات الرباط وفاس وأكادير ومراكش، بإطلاق حملة توظيف واسعة تهم 500 وظيفة متاحة، باعتبارها فرصة للانضمام إلى فرق العمل في قطاعات التكنولوجيا العالية والسفر والسمعي البصري والطاقة وكذا شركات الاتصالات.

وأضاف البلاغ أن “‎ويب هيلب” تجربة إنسانية ذات قيمة اجتماعية منفردة قبل كل شيء، حيث يتم الجمع بين المتعة في العمل من جهة، والنمو والتطوير المهني من جهة أخرى، إذ تولي الشركة اهتماما خاصا للعامل البشري، وتضعه في قلب إستراتيجيتها وتفاعلاتها.

وأوضح المصدر ذاته أن الإستراتيجية البشرية للشركة ترتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية هي “الدعم” و”الاعتراف” و”الإلهام”، والتي تتجسد من خلال بيئة عمل استثنائية وبرنامج تقدير وتنمية مهنية وشخصية على السواء.

وورد ضمن البلاغ أن المجموعة حصلت في مارس 2021 على أعلى وسام للمساواة المهنية الذي منحته إياه وزارة الشغل والإدماج المهني في فئة الشركات الكبيرة، من طرف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، حيث تعتبر الجائزة دليلا على توجيه أهمية كبرى للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في عالم الأعمال.

أوضح البلاغ أن “ويب هيلب” تضع، في كل يوم، العامل البشري في قلب اهتمامات العلامات التجارية، من أجل إغناء تجربة العملاء وتطوير حلول مصممة خصيصا لكل شركة من الشركات التي وضعت ثقتها في “ويب هيلب”.

وتعمل الشركة على سلسلة قيمة المؤسسات، من الاستعانة بمصادر خارجية في العمليات التجارية إلى تجربة الزبناء وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الدفع.

وقالت الشركة إن “العلامات التجارية الرائدة في جميع أنحاء العالم تلتزم بثقافتنا وأفكارنا والتكنولوجيات التي نطبقها وبالطبع في مستخدمينا”، مضيفة أنه من خلال اختيار “ويب هيلب”، تتمكن العلامات التجارية من الوصول إلى مجال يضم 75000 متحمس، منتشرين في أكثر من 160 موقعا و50 دولة؛ فيما يعد “ويب هيلب”، اليوم، الرائد الأوروبي في قطاعه ويهدف إلى الريادة العالمية خلال السنوات المقبلة.