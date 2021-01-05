"ويلفرهامبثون" يحتفي بتألق "الهداف" رومان سايس

يتطلع الدولي المغربي رومان غانم سايس، مدافع ولفرهامبتون، إلى مواصلة سجله المبهر أمام كريستال بالاس ضمن الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة المقبل، وبعدها بأربعة أيام أمام ايفرتون، ضمن الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة التي سيحتضنها ملعب “مولينيو”.

ويقدم المدافع المغربي أداء لافتا رفقة ناديه ولفرهامبتون بعدما عاد خلال الجولات الأخيرة إلى حجز مركزه الأساسي ضمن خطط المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو؛ إذ لم يكتف مدافع الأسود بواجباته الدفاعية، بل بات يساند الخط الهجومي ويسجل أهدافا حاسمة لصالح المجموعة.

واحتفى فريق ولفرهامبتون بمدافعه المغربي “الهداف” بعدما تفاعل على حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي “فيسبوك” متحدثا عن غانم سايس بقوله: “سايس، سجل آخر هدف للذئاب في 2020 وأول هدف للذئاب في 2021″، وأرفق المنشور براية المغرب وصورتين لمدافع الأسود.

ويعتبر سايس، البالغ من العمر 30 عاما، ثالث هدافي وولفرهامبتون في البريميرليج خلال هذا الموسم برصيد 3 أهداف، كان آخرها بملعب “الأميكس” في شباك برايتون خلال مباراة نهاية الأسبوع التي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3)، بينما يحتل بيدرو نيتو المركز الأول برصيد 5 أهداف، وراؤول خيمينيز المركز الثاني برصيد 4 أهداف.

وساهم مدافع الأسود في احتلال ناديه المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بعد خوضه لسبع عشرة جولة، حقق الفوز خلالها في ست مباريات وتعادل في سبع وتعرض للهزيمة في 4 مواجهات.