يابانية تصنع تمثال تنين عملاق من أوراق النخيل

اشتهرت اليابان بمهرجانها السنوي “وارا” للفنون، إذ يصنع الناس منحوتات عملاقة من الحيوانات التي تصنع بالكامل من قش الأرز. لكن الفنانة اليابانية “أياكو” ارتقت بهذا الفن إلى مستوى جديد، من خلال صنع تمثال تنين ياباني واقعي للغاية من الخشب والقش.

وحسب ما نشر في موقع “أوسم إينفانشنز”، فقد صنعت أياكو” التمثال للتنين الأسطوري العملاق والمعلق في الهواء وذيله ملتف عاليا على شجرة، إذ صنعته باستخدام أوراق النخيل المجففة، مضيفة أن القطعة كانت مبنية على “ريوجو جو” في الفولكلور الياباني، الذي يعتقد بوجود تنين أسطوري يقبع في أعماق البحار ويسيطر على كائناته.

وبدت القطعة الفنية حقيقية بشكل مرعب، إلى درجة أن بعض الأفراد صرخوا فزعا عند رؤيتها.