بونو يدخل تاريخ حراس المرمى في "الليغا"

قاد الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، فريقه للإفلات من الهزيمة أمام بلد الوليد، والتعادل معه بهدف في كل شبكة مساء السبت، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أن تقمص دور المهاجم مسجلا هدف التعادل “للفريق لأندلسي” في آخر أنفاس المباراة.

وتفاعل الحساب الرسمي لـ”الليغا” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مع هدف الحارس المغربي، من خلال نشر صورة بونو سعيدا بالهدف الأول له في مساره الاحترافي.

وعلق حساب “الليغا” على الصورة بالقول: “عندما تزأر الأسود .. واعر واعر بزاف يا ياسين بونو”، في إشارة إلى الهدف الثمين الذي سجله حامي عرين الفريق “الأندلسي” في شباك بلد الوليد.

وأضحى المغربي ياسين بونو أول حارس مرمى في تاريخ “الليغا”، أي منذ تأسيسها سنة 1929، يُسجل هدفا من اللعب المفتوح بالقدم.