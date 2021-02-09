يتيمان بدون معيل

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‫تعليقات الزوار

2
  • مغراوي
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 22:29

    الواجب على الدولة التكفل بمثل هذه الحالات .

    14
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  • مواطن غيور1
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 22:35

    ااسلام عليكم
    الرسول وصى بكفيل اليتيم، و هدان يتيمان.
    في حكم القانون هدان الشخصان تحت كفالة الدولة حتى بلوغهما، لاكن هل الدولة كفلتهما؟
    على الجمعيات التكفل بهما و رعايتهما خصوصا الطفل الصغير و الدي يعاني التوحد.

    17
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