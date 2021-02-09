يتيمان بدون معيل

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تعليقات الزوار2
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الواجب على الدولة التكفل بمثل هذه الحالات .
ااسلام عليكم
الرسول وصى بكفيل اليتيم، و هدان يتيمان.
في حكم القانون هدان الشخصان تحت كفالة الدولة حتى بلوغهما، لاكن هل الدولة كفلتهما؟
على الجمعيات التكفل بهما و رعايتهما خصوصا الطفل الصغير و الدي يعاني التوحد.