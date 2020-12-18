ينسن: القرار الأمريكي يدفع إلى تسوية قضية الصحراء

أكد إريك ينسن، الرئيس الأسبق لبعثة “المينورسو” الأممية، أن “من شأن القرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه أن يعطي دفعة قوية للجهود الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء في إطار المخطط المغربي للحكم الذاتي”.

وقال الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء إن “قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء مكن من تغيير الوضع بشكل جذري من خلال انخراط الولايات المتحدة”، معتبرا أن القرار الأمريكي “يعطي حتما دفعة قوية” لحل هذا النزاع الإقليمي.

وذكر ينسن بأن “المغرب قدم في عام 2007 مقترحا للحكم الذاتي اعتبره مجلس الأمن الدولي جديا وذا مصداقية”، مشيرا إلى أن هذه المبادرة “لقيت ترحيبا واسعا كحل توافقي واقعي”، مضيفا أن “العديد من الدول أعربت منذ ذلك الحين عن دعمها للمغرب، من خلال فتح تمثيليات دبلوماسية لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة”.