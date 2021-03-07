يوسف العربي يعزز صدارة هدافي الدوري اليوناني
هسبورت من الرباط
الأحد 7 مارس 2021 - 21:24
واصل اللاعب الدولي المغربي يوسف العربي تألقه مع فريقه أولمبياكوس، بعد أن تمكن اليوم الأحد من تعزيز صدارته لترتيب هدافي الدوري اليوناني بعد إحرازه هدفا جديدا.
وتمكن يوسف العربي من تسجيل هدف جديد في مباراة الجولة 25 من الدوري اليوناني أمام لاميا، ليرفع بذلك رصيده في سبورة ترتيب الهدفين إلى 18 هدفا، مبتعدا عن أقرب مطارديه بفارق 8 أهداف.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.