يوسف العربي يعزز صدارة هدافي الدوري اليوناني

يوسف العربي يعزز صدارة هدافي الدوري اليوناني
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 7 مارس 2021 - 21:24

واصل اللاعب الدولي المغربي يوسف العربي تألقه مع فريقه أولمبياكوس، بعد أن تمكن اليوم الأحد من تعزيز صدارته لترتيب هدافي الدوري اليوناني بعد إحرازه هدفا جديدا.

وتمكن يوسف العربي من تسجيل هدف جديد في مباراة الجولة 25 من الدوري اليوناني أمام لاميا، ليرفع بذلك رصيده في سبورة ترتيب الهدفين إلى 18 هدفا، مبتعدا عن أقرب مطارديه بفارق 8 أهداف.

أولمبياكوس الدوري اليوناني لاميا يوسف العربي

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