"يونسيف" ترسم صورة سوداء لمستقبل الشباب في منطقة "مينا"

أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تيد شيبان أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يضمان عددا قياسياً للشباب المعوزين والأطفال ضحايا العنف الخطير في العالم.

ورغم هذا السجل المحزن، أفاد شيبان، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، بأن ثمة بصيص أمل، شرط إقامة علاقات جديدة بين حكومات المنطقة والشباب بعد عشر سنوات على اندلاع ثورات ما سمي “الربيع العربي”، ورأى أنه “بعد العام 2011،

تعرضت حياة الشباب ومستقبلهم للتهديد بسبب تزايد الصراعات وانخفاض أسعار النفط”؛ فكانت النتيجة ساحقة في منطقة تضم 124 مليون شاب بين سن العاشرة والرابعة والعشرين، أي 26 % من إجمالي السكان حسب “يونيسف”.

وقال المتحدث ذاته: “يحتاج اليوم 38 مليون طفل ومراهق إلى مساعدات إنسانية في هذه المنطقة، وهو أكبر عدد في العالم. والأمر نفسه ينطبق على البطالة”.

ويبلغ معدل البطالة 29 في المائة في شمال إفريقيا و25 في المائة في الشرق الأوسط. ونسبة البطالة أعلى في صفوف النساء وتبلغ 39 و41 في المائة على التوالي.

ويؤكد شيبان: “بالنسبة ليونيسف تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 50 في المائة من إجمالي مبالغ نداءات المساعدات الإنسانية، وهي زيادة كبيرة منذ العام 2011 بسبب التدهور الاقتصادي والسياسي”.

والتوقعات غير مشجعة أيضا، إذ يقدر البنك الدولي في تقرير نُشر في منتصف يناير أنه يجب استحداث 300 مليون فرصة عمل جديدة بحلول العام 2050. وقال مسؤول في البنك الدولي يومها إن المنطقة بحاجة إلى “800 ألف وظيفة جديدة في الشهر” لمواجهة طلبات الشباب الداخلين إلى سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك فإن المنطقة “مسرح لقمع وحشي”.

وأكد شيبان أن “المنطقة تشهد منذ العام 2011 زيادة مطردة في العنف ضد الشباب”. وحسب المسؤول الأممي فإن نصف “الانتهاكات الجسيمة” البالغ عددها 28 ألفا ضد الشباب المسجلة في العالم في 2019 وقعت في سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضاعفت هذه الأرقام بين العامين 2017 و2019، حسب أرقام الأمم المتحدة.

تدرج منظمات الأمم المتحدة تحت ما تسمى “الانتهاكات الجسيمة” حوادث سقوط القُصّر جرحى أو قتلى، وتجنيد الأطفال والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القصر.

إشراك الشباب

وفقًا للمديرة الإعلامية لمكتب “يونيسف” الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جولييت توما، فإن “هذه (الأرقام) ليست سوى غيض من فيض. ويبدو أن العدد الحقيقي للأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا أعلى من ذلك بكثير”.

وكدليل على ذلك، قتل 22 ألف قاصر في سوريا وحدها منذ بدء النزاع حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يحصي منذ العام 2011 ضحايا الصراع في سوريا.

وزاد وباء كوفيد-19 من الوضع سوءا إذ حرم 40٪ من الطلاب في المنطقة من الدراسة بسبب عدم وصولهم إلى التعليم عن بعد. وقال شيبان: “علينا استخدام نظام هجين يجمع بين التعليم الوجاهي والتعلم عن بعد”.

ورغم الصورة القاتمة، أعرب شيبان عن تفاؤله، وقال: “على الرغم من الاضطرابات والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الاقتصادي فإن المزيد من الأطفال باتوا يذهبون إلى المدارس ويتم تطعيمهم ضد أمراض الطفولة ويحصلون على المياه النظيفة”. وأكد أن من المهم تحسين نوعية التعليم لتتماشى مع تطور التوظيف.

وقال المتحدث بحماسة: “لدينا فرصة ممتازة لإصلاح قطاع التعليم في المنطقة، وإشراك الأطفال والشباب، ومنحهم الأدوات اللازمة للاستجابة للتغير السريع في الاقتصاد ومتطلبات السوق والعمل في المستقبل”.

لكن لتحقيق ذلك “ثمة حاجة ماسة خصوصا إلى علاقات جديدة بين الحكومات والشباب”، حسب شيبان، وأكد: “يجب إنشاء أماكن ومساحات يمكن للشباب فيها التعبير عن أنفسهم والتعبير بحرية عن مخاوفهم وتبادل أفكارهم بشكل بناء حول الفقر وانعدام المساواة وتحسين الحكومة”.