يونس بلهندة يودع الدوري التركي برسالة مؤثرة

وجه الدولي المغربي يونس بلهندة رسالة مؤثرة إلى زملائه في نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، بعدما فسخ الأخير العقد الذي يجمعه باللاعب لأسباب تأديبية متعلقة بالقانون الداخلي للفريق، حسب بلاغ سابق لإدارة النادي.

ونشر بلهندة صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، جمعته باللاعبين والطاقم التقني لبطل الدوري التركي، وعلق عليها بالقول: “سنوات رائعة معكم، شكرا لكم على دعمكم، ولمدربي فاتح تيريم وزملائي في الفريق، شكرا للموظفين والجماهير، لن أنساكم أبدا”.

وقررت إدارة غلطة سراي الاستغناء عن بلهندة بعد أن أدلى بتصريحات إعلامية “تسيء إلى صورة النادي وسمعة أعضاء إدارة الفريق”، على حد تعبير البلاغ الذي أصدره بطل تركيا.

وكان بلهندة قد انتقل إلى صفوف الفريق التركي صيف سنة 2017، قادما إليه من نادي دينامو كييف الأوكراني، وخاض رفقته 131 مباراة، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 26.