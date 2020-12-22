يُحكى عن "ذئاب ملتحية..."

يُحكى أن ذئابًا ذات لحى مشذبة وأنيقة، وأخرى تخلت عن لحاها المسدلة، تجمعت ذات يوم في إحدى الغابات تعوي بكل ما أوتيت من قوة.
حاولت “الذئاب الملتحية” أن تغيّر من حدة عوائها وتجعله أقرب إلى ثغاء الحملان والخرفان، فمالت إليها حيوانات ونفرت منها أخرى.
الذئاب استعانت بلحاها فترة من الزمن داخل الغابة، وقضت بها مآرب شتى، إلى أن تسيّدت المكان وظنت أنها في أمان.
قبل تسيد “الغابة الأليفة”، كان “الذئب الأكبر” يرغي ويزبد في كل أوان وحين، ولم يسلم من لسانه إلا من سَلِم.
كان رأسمال “الذي علمهم العواء” الصياح والصياح ثم الصياح إلى حين “قضاء الغرض”، وبعدها اختفى في زحمة الأدغال وظلال الأشجار لا تسمع له باقي الحيوانات حسًّا ولا رِكْزًا.
تحكي حملان صغيرة تعرّضت لظلم “الذئب الأكبر” كيف أنه ذات يوم ذرف أمامه دمعًا ساخنًا بلّل لحيته الكثيفة عندما تذكر حقيقة “الغابة الفانية”؛ لكن ما إن مرّت أيام قليلة حتى أمر بإرسال الحملان المسكينة دون أن يرف له “جفنه الباكي” إلى مقصلة الجزار.
حيوانات كثيرة اغترت باللحى “الجميلة” للذئاب، فتشبّه البعض بها، وتمسحت بعضها بعتبتها ليتقربوا إليها زلفى، بينما كانت أخرى يقظة حذرة.
تتقن “الذئاب الملتحية” رفع عقيرتها أمام “الذئاب المرداء” (بدون لحى)، وأمام الحملان المتخاذلة.
مرّت مياهٌ كثيرةٌ تحت “جسر الغابة”، ولم يعد لعواء الذئاب رنينٌ ولا صدى في المكان.. ولم تعد تنطلي “اللحى” على أحد..
كسدت البضاعة وخاست.. وتلفت “الشعارات” وبارت.. وانتبهت “الحيوانات” واستفاقت.
ملحوظة: أيّ تشابه في إيحاءات وإيماءات هذا الكلام مع عنوان كتاب “الذئاب الملتحية، الخديعة الكبرى” لصاحبه لحسن كرم ليس سوى من تأليف “المغرضين” و”الشياطين”…
ههههههههههه الكاريكاتور تيقتل بالضحك ويعكس الواقع المرير.
اللحية ليست هي السبب في كل هذا الدمار والخراب كن متأكد أن اللحية هي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
الإصلاح لا علاقة له باللحية
على ما استوعبت من القصة فهي تنطبق على حزب النذالة .
مع الاسف مستوى طايح بزاف ولينا دراري صغار واش هادي اخبار ام مكان ديال حسيان الهدرة لا حول ولا قوة إلا بالله
يحكي أنه…. استفاد من الريع… وتبعه الآخرون في الخطة… وفهم الجمهور المسرحية.. وستنتهي اللعبة..
قبل مجيئ الذئاب الملتحية كانت الغابة تحت سيطرة خنازير ببطون كبيرة تأكل بلا رحمة ولا شفقة.
ليس العيب في اللحية،فنبينا صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا!!!
فحذاري من الاستهزاء بشعاىٔر الدين!!!!!!
إذا كان من تشبيه صحيح هنا فهو الغابة لأننا فعلا نعيش في غابة أما المكر و الخداع و الوصولية فليست فقط في الذئاب الملتحية فهناك ذئاب أيضا ترتدي الصوف وسط الحملان غدا ستسقط أوراق الغابة و سيبدوا كل شئ واضحا و سيعلم اللذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
المشهد السياسي المغربي مليء بالعفاريت و التماسيح و الخنازير و كل ما يخطر على البال ، لم لا يتكلم عنهم أحد و لا يجرؤ على انتقادهم إنسان؟؟!!!! أما الذئاب فهم الحائط القصير!!!!. عموما المقالة تعبر عن مستوى منحط جدا … !!!!!
بان لية بدأت الحملة الانتخابية قبل أوانها . بعيدة كل البعد عن المصداقية
ليس من السهل على الإنسان أن يتعلم لغة الدئاب إلا إذا كان منهم،فعلى كل حال قام صاحب المقال بمجهود كبير ليوصل إلى قرائه هذه المعلومات التي نحن في حاجة إليها في هذه الظروف التي ينشغل فيها العالم وعلى الخصوص الدول المتقدمة للقضاء على فيروس كورونا القديم والمستجد كما أتمنى أن يتعرف على أسرار على هذا الفيروس كما تعرف على أسرار الدئاب الملتحية
لقد قالها وكتب عنهم المرحوم المدغري العلوي عبد الكبير (الحكومة النصف ملتحية)
انا شخصيا لم تعد تنطلي علي لعبة اللحي و الأحزاب الإسلامية بعدما كنا نتوسم فيها الخير لكن اليوم يجب أن نلتف مع الحكومة والدولة والبحث عن مصلحة البلاد ضد الأعداء بكل واقعية ولما تأتي الانتخابات هناك كلام اخر
سلام. العتروس والفروج كيتعيرو .العتروس گال لفروج سير اللي كتودن اوماكتصليش .لفروج گال لعتروس اونت لحيتك طويلة واصلة لرض .اوديلك مهزوز .فاضح راسك
الإختلاف جوهر الديمقراطية ومحاولات فرض الرأي وتغير القناعات هو تراجع نحو فكر أحادي و شمولي ،كما أنا تحقير وتوصيف فئة مجتمعية مواطنة لمجرد إختلاف توجهها الإديولجي ،يعتبر قصور في مستوى المواطنة التى لا تقبل المزايدة لأحد على الأخر
هذه القصة قرأتها لما كنت في الابتدائي ومرة أخرى سمعتها من شخص قال لي: كوني ذيبة احسن ما يأكلك ذياب . ومن يومها وأنا على حذر .
مستوى منحط من الكتابة والتعبير ايها الكاتب. وحيث انك تخاطب القارئ بلغة الاطفال فلم تقحم تعابير مسكوكة مثل ‘وجرت مياه كثيرة تحت جسر الغابة’. كفاك من الهمز واللمز، فمقابل اللحية هناك الياقة البيضاء والسروال الضيق الذي يبدي تضاريس عورة لابسه، وهناك القدود الرجالية ذات الملامح الانثوية وهناك وهناك وهناك. اركب القطار ولا تخف من نفاذ التذاكر، فلن يزاحمك الا امثالك.
لا داعي للاستهزاء من اللحية التي أوصى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكل ليس في اللحية أو تركها المشكل في الإنسان الذي لا يتقي الله في تعاملاته سواء كان بلحية أو بدونها..
مقال يفتقر لشروط الكتابة العلمية الرصينة ولا يعبر إلا عن رأي كاتبه ومستواه..
الفرق بين الرجل والمرئة فى الوجوه اللحية……….!!!!