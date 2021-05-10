​شاحنة تقتل سائق دراجة هوائية وسط خريبكة

​شاحنة تقتل سائق دراجة هوائية وسط خريبكة
صورة: هسبريس
الإثنين 10 ماي 2021 - 18:11

شهدت المدارة الطرقية الواقعة بتقاطع شارعَي محمد السادس وبني عمير وسط مدينة خريبكة، عشية الإثنين، حادثة سير مميتة راح ضحيتها سائق دراجة هوائية على الفور.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن سائق شاحنة كبيرة كان بصدد الانعطاف بشارع محمد السادس، دون أن ينتبه إلى مرور سائق الدراجة بالقرب من عجلات الشاحنة، ما تسبب في دهسه.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر من الأمن الوطني والوقاية المدنية انتقلت إلى مكان الواقعة، حيث جرى تيسير حركة المرور ونقل جثة الهالك، البالغ من العمر 60 سنة، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة.

يشار إلى أن النيابة العامة المختصة أمرت بوضع سائق الشاحنة رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي، وتقديمه أمام القضاء في حالة اعتقال.

المستشفى الإقليمي بخريبكة حادثة سير مميتة مدينة خريبكة مستودع الأموات

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‫تعليقات الزوار

3
  • إجرام
    الإثنين 10 ماي 2021 - 18:27

    أكبر قتلة على الطريق هم شيفورات الكاميونات ،لا يعترفون بالكود أو الراجلين أو الدراجات أو حتى الطوموبيلات ،همهم الربح ورضا باطرونهم.
    أتمنى سجن هاد الهروي 20 عام باش يفهمو البقية أن القتل على الطريق جريمة عظمى

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  • ورزازات
    الإثنين 10 ماي 2021 - 18:29

    لا اله الا الله محمد رسول . الله يرحموا ويغفر ليه .المرجوا توخي الحذر ثم الحذر ثم الحذر.

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  • برلين
    الإثنين 10 ماي 2021 - 18:31

    *إنا لله وإنا إليه راجعون *اللهم في هذه الأيام المباركة ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك،اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان

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