​شاحنة تقتل سائق دراجة هوائية وسط خريبكة

شهدت المدارة الطرقية الواقعة بتقاطع شارعَي محمد السادس وبني عمير وسط مدينة خريبكة، عشية الإثنين، حادثة سير مميتة راح ضحيتها سائق دراجة هوائية على الفور.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن سائق شاحنة كبيرة كان بصدد الانعطاف بشارع محمد السادس، دون أن ينتبه إلى مرور سائق الدراجة بالقرب من عجلات الشاحنة، ما تسبب في دهسه.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر من الأمن الوطني والوقاية المدنية انتقلت إلى مكان الواقعة، حيث جرى تيسير حركة المرور ونقل جثة الهالك، البالغ من العمر 60 سنة، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة.

يشار إلى أن النيابة العامة المختصة أمرت بوضع سائق الشاحنة رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي، وتقديمه أمام القضاء في حالة اعتقال.