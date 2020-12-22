فوسفاطيون يتضامنون مع مسؤول الأمن الصناعي

احتشد عدد من العاملين بالمجمع الشريف للفوسفاط، زوال أمس الإثنين، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، من أجل التضامن مع مسؤول عن الأمن الصناعي بـOCP يتابع في قضية اعتداء على شخصين خلال مزاولته عمله، ليلا، بأحد أوراش المجمع.

وفي وقت أمرت النيابة العامة، قبل يومين، بإيقاف حارس الأمن بتهمة اعتقال شخصين والاعتداء عليهما جسديا، أصدرت هيئات نقابية بيانات تضامنية مع الموقوف، من أجل التأكيد على أنه كان يقوم بعمله في حراسة منشآت المجمع الشريف للفوسفاط وحمايتها من الغرباء الذين يستهدفون ممتلكات OCP بهدف السرقة.

وجاء في بيان صادر عن النقابة الوطنية للفوسفاط، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM، أنها “تتضامن مع الموقوف الذي كان ضحية إخلاصه في عمله”، مطالبة السلطات بضرورة “الإفراج الفوري عنه باعتباره ضحية للواجب المحلي والوطني”.

وأشارت النقابة ذاتها إلى أنها “تطالب الإدارتين المحلية والعامة للمجمع الشريف للفوسفاط بالوقوف مع المسؤول عن الأمن الصناعي بمنطقة المرح لحرش، بعد تدخله بمعية دورية للقوات المساعدة والأمن الخاص لضبط شخصين متلبسين بالسرقة داخل منشآت المجمع الشريف للفوسفاط”.

من جانبها، قالت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب UNTM: “وسط الظروف الاجتماعية والنفسية الصعبة التي نجتازها جميعا، وفي ظل ظروف الاشتغال الحالية المتسمة بتضحية الشغيلة الفوسفاطية، نفاجأ باعتقال مسؤول عن الأمن الصناعي”.

وأضاف التنظيم النقابي ذاته، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مسؤول الأمن الصناعي كان يقوم، رفقة أفراد القوات المساعدة، بدوره الذي يكفله له القانون لحماية منشآت المجمع الشريف للفوسفاط من كل اعتداء”.

أما النقابة الحرة للفوسفاط SLP فأعلنت “التضامن المطلق مع مسؤول الأمن الصناعي الذي يحاكم ويقدم في حالة اعتقال بسبب أداء واجبه المهني من أجل حماية المنشآت الفوسفاطية من الغرباء”.

بدورها، أكدت الجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل UMT “تضامنها اللامشروط مع الموقوف في ما يتعرض له”، داعية الإدارة إلى “إخراج الإطار القانوني لفئة الأمن الصناعي وحماية المعنيين بها من الأخطار والتهديدات التي يتعرضون لها بشكل يومي”.