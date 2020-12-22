فوسفاطيون يتضامنون مع مسؤول الأمن الصناعي

احتشد عدد من العاملين بالمجمع الشريف للفوسفاط، زوال أمس الإثنين، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، من أجل التضامن مع مسؤول عن الأمن الصناعي بـOCP يتابع في قضية اعتداء على شخصين خلال مزاولته عمله، ليلا، بأحد أوراش المجمع.
وفي وقت أمرت النيابة العامة، قبل يومين، بإيقاف حارس الأمن بتهمة اعتقال شخصين والاعتداء عليهما جسديا، أصدرت هيئات نقابية بيانات تضامنية مع الموقوف، من أجل التأكيد على أنه كان يقوم بعمله في حراسة منشآت المجمع الشريف للفوسفاط وحمايتها من الغرباء الذين يستهدفون ممتلكات OCP بهدف السرقة.
وجاء في بيان صادر عن النقابة الوطنية للفوسفاط، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM، أنها “تتضامن مع الموقوف الذي كان ضحية إخلاصه في عمله”، مطالبة السلطات بضرورة “الإفراج الفوري عنه باعتباره ضحية للواجب المحلي والوطني”.
وأشارت النقابة ذاتها إلى أنها “تطالب الإدارتين المحلية والعامة للمجمع الشريف للفوسفاط بالوقوف مع المسؤول عن الأمن الصناعي بمنطقة المرح لحرش، بعد تدخله بمعية دورية للقوات المساعدة والأمن الخاص لضبط شخصين متلبسين بالسرقة داخل منشآت المجمع الشريف للفوسفاط”.
من جانبها، قالت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب UNTM: “وسط الظروف الاجتماعية والنفسية الصعبة التي نجتازها جميعا، وفي ظل ظروف الاشتغال الحالية المتسمة بتضحية الشغيلة الفوسفاطية، نفاجأ باعتقال مسؤول عن الأمن الصناعي”.
وأضاف التنظيم النقابي ذاته، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مسؤول الأمن الصناعي كان يقوم، رفقة أفراد القوات المساعدة، بدوره الذي يكفله له القانون لحماية منشآت المجمع الشريف للفوسفاط من كل اعتداء”.
أما النقابة الحرة للفوسفاط SLP فأعلنت “التضامن المطلق مع مسؤول الأمن الصناعي الذي يحاكم ويقدم في حالة اعتقال بسبب أداء واجبه المهني من أجل حماية المنشآت الفوسفاطية من الغرباء”.
بدورها، أكدت الجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل UMT “تضامنها اللامشروط مع الموقوف في ما يتعرض له”، داعية الإدارة إلى “إخراج الإطار القانوني لفئة الأمن الصناعي وحماية المعنيين بها من الأخطار والتهديدات التي يتعرضون لها بشكل يومي”.
اتقوا الله في وطنكم ايها النقابات، مسؤول الأمن الصناعي ليس من تخصصه تعنيف انسان كيف ما كان، ان كان استعمال القوة فقط فهو محدد في تحييد الخطر و الدفاع عن النفس اما ان تدافعو عن زميلكم فقط لانه منخرط معكم على الرغم من أعتدائه اللإنساني فهو غير لائق و لا جدي و يعتبر ظلم.
على هاد قبال خاص نشوفو شفار نتعرضو ليه بي اتاي او حلوة او نتعاونو معاه حتى يسرق اشنو بغا انا حارس امن خاص وقع لية مشكل مع شفار جاني مع 3تاع ليل كنت غادي نقتلو لولا لطف الله ماشي حينت صحيح عليه او شي حاجة حينت في هاديك لحظة ماعقلتش على راسي كنقول نضربو انا او يضربني هو
إلى صاحب التعليق رقم ١
الهاجم يموت في الشرع وإلاستعم السيبا في البلاد.ومن جهة أخرى في حالة سرقة اي معدات او أي شئ من المعمل دون النجاح في ايقاف السارق ،في هذه الحالة فحارس الأمن يتابع قانونيا من ادارة الفوسفاط وكذالك من مشغله)شركة الامن الخاص(.
ولكن الحالة التي بين أيدينا وجب على إدارة الفوسفاط توكيل محامي للدفاع عن حارس الامن،
وإذا تملصت إدارة الفوسفاط من المسؤولية .يبقى الحل هو التدخل الرجولي للنقابة في الدفاع عن مكتسبات الفوسفاط وأخد الحق لحارس الامن .
إلى صاحب التعليق 1 لا علاقة لك ب OCP أنا تقني بالمكتب فأنت غريب على OCP عطيني دليل أو mrl ديال داك سيد لكان معتقل …ونزيد الأمر مدبر من طرف اللصوص كي يتركونهم يسرقون في واضح النهار والله أعلم وأعلى ….
حتى الشرطة والدرك لا يمكن أن يعنفوا أي أحد ولو كان لصا، القضاء هو صاحب الكلمة، مسؤولكم فوق القانون و سيعاقب طبقا للقانون، ولا تستبقوا إلى دعاية سابقة لأوانها للإنتخابات
يا سيدي الكريم مسؤول الامن الصناعي يوجد في عمله والسارقين تهجمو عليه وحاولو السرقة ادا وقعت مناوشة بينهم اذن المعتدي هما السارقين وكيف من الشخص ان يعتدي على اتنين كفا من المغالطات.في نضرك ياocp ingenieur مذا كنت ستفعل انت اذا كنت في مكانه .واي دليل عندك حتى تتهم انه تهجم عليهم ومحكة لم تحكم عليه وتحية للامن الصناعي الذي يسهر على امن وسلامة الشركتنا
إلى التعليق رقم 1
ضريبة من يعمل بتفاني وجد ،إتقو الله في وطنكم إلى متى تنخرون جسد هذا الوطن ،